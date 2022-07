Aree protette savonesi, conferenza enti locali su nuovi confini e tutele

Liguria. Adeguarsi alla sentenza Corte Costituzionale sulle aree protette savonesi tra i temi affrontati nella discussione odierna in Consiglio regionale.

Il consigliere Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i motivi del ritardo nel predisporre i provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità della legge regionale n.3 del 2019 sul riordino delle aree protette.

Secondo la Suprema Corte la norma non rispetta la legge quadro nazionale.

Il consigliere ha ricordato che la legge regionale confermava le aree protette, escludendo quelle della provincia di Savona.

L’assessore ai parchi Alessandro Piana in una lunga e articolata risposta ha spiegato che le aree protette savonesi sono già tutelate da diversi vincoli e, dunque, non richiedono ulteriori provvedimenti in questo senso.

Piana ha poi annunciato che, come sono già state convocate le Conferenze degli enti locali interessati alla modifica dei confini dei parchi regionali, successivamente si procederà in modo analogo anche per le aree protette del savonese.