Arboscello (PD) a Cortona su sanità e sviluppo: “In Liguria serve capacità di iniziativa, abbiamo le potenzialità per rialzare la testa”

Liguria. Questa mattina il consigliere regionale PD Roberto Arboscello è intervenuto a Cortona (in provincia di Arezzo), un momento di confronto politico con i protagonisti della politica nazionale, il segretario Enrico Letta, Dario Franceschini, Lorenzo Guerini, Andrea Orlando, Roberta Pinotti, Franco Mirabelli e molti altri. E’ stata l’occasione per parlare tra le altre cose di sanità ligure e sviluppo economico.

“Il mio spunto di riflessione, partendo dall’osservatorio della nostra opposizione in Liguria, ha messo al centro la sanità pubblica, che va difesa come diritto fondamentale e che nella nostra Regione non viene garantita appieno a causa delle scelte della Giunta Toti – ha espresso Arboscello -. Ho parlato poi di un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile, un’urgenza che abbiamo la necessità di mettere in campo al più presto. E’ la vera sfida della nostra Regione, che intreccia la grande sfida ambientale con quella dell’innovazione tecnologica e il lavoro”.

“In Liguria serve ritrovare la capacità di iniziativa ed elaborazione politica perché pur vivendo in un contesto elettorale di difficoltà, abbiamo tutte le potenzialità per rialzare la testa. Sta a noi essere capaci di intraprendere una vera riflessione sulla nostra identità, sui nostri metodi e soprattutto sui nostri contenuti programmatici” ha concluso.