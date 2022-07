ANP – Pensionati CIA, Gianna Benedetti presidente provinciale: “Tutela delle pensioni e servizi per le aree rurali”

Ponente. L’agriturismo “Le Serrette” di Garlenda ha ospitato l’assemblea elettiva dell’ANP della CIA di Savona, che ha rinnovato i suoi vertici: Gianna Benedetti è stata eletta presidente provinciale dell’associazione Pensionati della Confederazione Agricoltori savonese.

Nel suo intervento ha ringraziato il suo predecessore Benito Lagorio, per anni alla guida dell’ANP savonese e organizzatore di numerose attività e iniziative.

Giancarlo Cassini, anche lui neo presidente regionale ANP, è intervenuto sulle esigenze di utilizzo dei fondi del Pnrr post-Covid per un piano di servizi territoriali (sociali, sanitari, alla persona e per la non-autosufficienza) nelle aree rurali dove vivono molti agricoltori e pensionati del settore. Una azione sindacale sostenuta anche dalla neo presidente provinciale, con riferimento ad una tutela non solo delle zone costiere ma anche del nostro entroterra e delle sue comunità.

Altra priorità di intervento: l’adeguamento delle pensioni minime che percepisco oggi gli agricoltori, inferiori al reddito di cittadinanza. ANP è stata protagonista anche di una raccolta firme sul tema pensionistico nel comparto agricolo, tema quanto mai attuale con i pesanti rincari e la perdita di potere d’acquisto.

“E’ paradossale che persone anziane bisognose di cura che hanno lavorato oltre 35 anni, e a volte oltre 50, riscuotano un assegno mensile inferiore a quello di un giovane chi è inoccupato. E’ profondamente ingiusto” aveva dichiarato Giorgio Brunengo, direttore del patronato INAC di Savona.

L’assemblea si è conclusa con un riconoscimento ai soci ultranovantenni, da oltre 40 anni aderenti all’Alleanza dei Contadini prima, alla Confederazione Italiana Coltivatori poi e, infine, alla Confederazione Italiana Agricoltori di Savona.

Ecco i nomi dei pensionati “storici” premiati:

Barbera Vincenzo; Beltrame Rosa; Callero Anna; Calleri Francesco; Cassisi Antonio; Cesio Agnese; Comparato Bice; Comparato Ginetto; Delfino Mirella; Ferrari Giacinto; Marchiano Maria; Michero Gino; Nasino Elio; Oddone Franca; Ottonello Liliana; Raimondo Agostino; Valle Sergio; Valle Stefano.