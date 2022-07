Anci Liguria, Remo Zaccaria nominato coordinatore della commissione turismo e promozione

Liguria. Remo Zaccaria, assessore del Comune di Loano, è stato nominato coordinatore della commissione turismo-promozione di Anci Liguria.

Le ultime elezioni amministrative hanno determinato cambiamenti nelle amministrazioni locali e, conseguentemente, anche nelle commissioni tematiche. L’ufficio di presidenza ha dunque provveduto a deliberare nuove nomine per coprire i posti lasciati vacanti.

Sono stati nominati quattro coordinatori di commissioni. Le new entries vanno a rimpiazzare altrettanti amministratori liguri “decaduti” poiché non si sono ricandidati alle elezioni amministrative di giugno, oppure non sono stati rieletti.

Il sindaco di Mele Mirco Ferrando presiederà la commissione digitale di Anci Liguria; Mario Mascia, assessore del Comune di Genova, guiderà la commissione urbanistica; Luca Volpe, assessore del Comune di Imperia, sarà a capo della commissione welfare; Remo Zaccaria, assessore a Loano, sarà il nuovo coordinatore della commissione turismo-promozione.

Ai nuovi coordinatori vanno gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Marco Bucci e del direttore Pierluigi Vinai, che li incontrerà a brevissimo per pianificare impegni e priorità.

Qui tutti i coordinatori delle commissioni tematiche di Anci Liguria.