Anche il movimento Italia Unita di Francesco Nappi a Roma in una conferenza “per un’Italia sovrana e popolare”

Roma. Lo abbiamo conosciuto durante la pandemia Covid, Francesco Nappi, sempre su posizioni scettiche riguardo a vaccinazioni e green pass, organizzatore di eventi controversi in piazza. Ora in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, pare fare sul serio, scrollandosi di dosso l’aura di provincialismo per fare il salto in quella che potrebbe essere una possibile coalizione di sigle e nomi conosciuti a livello nazionale per le imminenti elezioni politiche.

Appuntamento domani alle ore 16 a Roma nella sala “Caduti di Nassirya” a piazza Madama, con il tema “Elezioni e raccolta firme: violazione del principio di eguaglianza nei requisiti di partecipazione democratica dei partiti alla competizione elettorale”. Un insieme di movimenti e partiti rappresentati dai relatori della conferenza stampa: Igor Camilli del comitato No Draghi, il senatore Emanuele Dessì ex cinque stelle confluito nel gruppo Uniti per la Costituzione, Stefano d’Andrea presidente Riconquistare l’Italia, l’ex parlamentare leghista Francesca Donato, presidente Rinascita repubblicana, l’onorevole Marco Rizzo, segretario del partito comunista e Francesco Toscano, presidente Ancora Italia, oltre, a Francesco Nappi, presidente nazionale Italia Unita.

A spiegare la discesa in campo lo stesso Nappi che dice: “Siamo un gruppo di cittadini che ha deciso di mettersi in gioco dedicando tempo e risorse in favore della collettività. Il Movimento nasce nel nord ovest, tra Lombardia, Piemonte e Liguria, siamo l’unione di tanti gruppi spontanei nati nel corso di questi ultimi due anni”. E a proposto della loro definizione quali non vax precisa: “Questa è l’occasione per affrontare in modo chiaro e preciso il nostro punto di vista. Non siamo ‘no vax’ perché ognuno di noi nella vita ha ricevuto vaccini di ogni tipo. Non siamo contro i vaccini perché nella storia recente l’uso di vaccini ha contribuito a salvare milioni di persone. Siamo persone che si pongono delle domande a cui non è mai stata data una risposta esauriente. Per quale motivo i medici predispongono ricette per la prescrizione di farmaci, esami sanitari, somministrazione di altri vaccini mentre per contrastare il Covid-19 una persona qualunque, spesso priva di nozioni mediche, deve autocertificare la propria somministrazione di un vaccino anticovid?”.

“E, visto che il vaccino anti Covid è sicuro e garantito, per quale motivo è stata creata una norma a tutela di coloro che hanno approvato, legiferato e inoculato questi vaccini? Parlo della legge che ha di fatto innalzato uno scudo penale e civile in favore di politici e sanitari. Gli italiani sono cittadini e non cavie da laboratorio. Forse qualcuno lo ha dimenticato”.

E a proposito del Green Pass dice: “Il cittadino è e deve essere al centro della vita della nostra Repubblica. Lo Stato deve essere a supporto dei cittadini nella vita quotidiana, nella cultura, nello sport, nella sanità e non ultimo nell’attività lavorativa. Gli italiani sono riconosciuti nel mondo intero come persone capaci, creative, produttive tanto da avere, il nostro Stato, un tessuto economico produttivo invidiatoci da tutti. Parlo della piccola industria, artigianato, commercio, aziende agricole a conduzione famigliare. Con l’utilizzo indiscriminato di green Pass e lockdown è stato compromesso questo spaccato di Italia. Hanno chiuso locali ed aziende, hanno perso il lavoro imprenditori e dipendenti, milioni di persone sono ora in difficoltà, anche per mettere insieme qualcosa da mangiare a pranzo e cena. Figuriamoci per pagare affitti, mutui o utenze”.

“Ed ora, dopo aver vandalizzato la piccola e media imprenditoria, non paghi, vogliono addirittura rubare letteralmente attività lavorative di centinaia di migliaia di famiglie espropriando concessioni demaniali e mandandole all’asta. Questi stabilimenti balneari hanno contribuito alla crescita del nostro paese, dalla fine del 1800 ad oggi, sono una eccellenza del nostro Stato, aziende storiche del territorio, tipicità di comuni, province e regioni che, con il proprio lavoro, hanno, nel corso dei decenni, fatto diventare l’Italia una méta internazionale ambita, per le vacanze al mare e per la cultura. Noi, se gli elettori ci daranno fiducia, bloccheremo questo furto ed aiuteremo imprenditori e lavoratori in difficoltà non solo attraverso sussidi ed agevolazioni. Come dice una vecchia massima “Se vuoi aiutare una persona in difficoltà non devi dargli solo un pesce per sfamarlo ma dargli una canna ed insegnargli a pescare”, conclude Nappi.