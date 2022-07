“Althea”, la bella ninfa di Peagna: maschera ambasciatrice del borgo di Ceriale

Ceriale. “Promuoverà il nostro territorio in vari eventi nazionali e internazionali”.

L’amministrazione comunale di Ceriale presenta la maschera di Althea, omaggio alla frazione di Peagna, il prossimo 16 luglio presso il teatro comunale all’aperto “Carlo Vacca”, durante la manifestazione “Peagna sotto le stelle”.

Il sindaco Luigi Romano proclamerà ufficialmente la figura di “ALTHEA”, la bella ninfa di Peagna, personaggio storico, culturale e leggendario, creatura eterica, tratta dalle ricerche e narrazioni inventate del territorio della frazione cerialese.

“Si è scelto di adottare per questa ninfa un vestito più vicino ai giorni nostri per rappresentare la nuova “figura” sulle spiagge a raccontare ai turisti del nostro bellissimo borgo nel periodo estivo. È un abito impreziosito da dipinti che rappresentano il borgo di Peagna e le peculiarità della zona: fiori, fossili, l’orchidea selvatica, la natura circostante e la trasformazione della giovane in ninfa Le pittrici Marinella Azzoni, dell’associazione “Torchio e Pennello” di Albenga, e la professoressa Renza Merlo sono le artefici del dipinto realizzato sull’abito e sul copri spalle, uno scorcio raffigurativo della frazione cerialese. siamo certi che avrà il suo impatto culturale nel mondo delle maschere” afferma la consigliera Gelmini.

“E ringrazio il parco vacanze “Alì Babà” per aver ospitato le due artiste nella stesura dell’opera pittorica. “Althea” è a tutti gli effetti un “quadro da indossare” che sarà in movimento nelle varie manifestazioni delle maschere nazionali e internazionali, massima aspirazione in cui personaggi, sia anticamente esistiti, che inventati, portano voce del proprio territorio di appartenenza e relative culture, che possono variare da quelle eno-gastronomiche, fino a quelle paesaggistiche, religiose…”.

“Grazie a questo personaggio l’intento è quello di far conoscere la frazione e le sue bellezze raccontate dalla nostra Rosaria Porpora, cerialese, già conosciuta nel settore delle maschere nelle vesti della Dama di Ceriale” aggiunge ancora la consigliera Gelmini.

“Althea” – La Bella ninfa di Peagna – raffigura un patrimonio culturale, storico e folkloristico davvero speciale di Ceriale e sarà una ambasciatrice per la frazione di Peagna e le sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche, promuovendo al tempo stesso la nostra località in occasione di diversi eventi dedicati alle maschere allegoriche, che da sempre raccontano tradizione e tipicità delle comunità locali”.

“Una nuova attrattiva per Ceriale e Peagna, che farà da volano alle altre attrattive dello borgo in un progetto promozionale e di rilancio per la frazione e l’immediato entroterra, voluto fortemente dall’amministrazione comunale tra gli atti di indirizzo del settore turistico e culturale” conclude la consigliera delegata Gelmini.

La bella “Althea” sarà censita nel registro dell’Associazione Maschere Internazionali (A.M.I), pronta ad essere protagonista in importanti manifestazioni.