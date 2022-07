Albenga, Vannucci replica a Ciangherotti: “Quando era lui assessore la situazione del centro storico era peggiore. Oggi è rinato”

Albenga. “Caro consigliere Ciangherotti. non ti ricordi che quanto tu eri assessore la situazione nel centro storico era incontestabilmente peggiore e tu, a quanto pare, non ti sei mai preoccupato di fare qualcosa per rilanciarlo. Oggi il nostro centro storico, anche grazie all’attenzione sul tema da parte di questa amministrazione di cui faccio parte , è rinato sia da un punto di vista commerciale che da quello della sicurezza e ciò é sotto gli occhi di tutti”. Inizia così la replica dell’assessore alla sicurezza albenganese Mauro Vannucci alle accuse mosse nei giorni scorsi dal consigliere comunale di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Infatti – prosegue l’esponente della giunta ingauna -, le persone e i turisti che ogni giorno lo popolano e che provengono anche dalle cittadine limitrofe, scelgono di passare le loro serate consumando deliziosi pasti proposti dai nostri ristoratori o a bere un drink proposti dai nostri barman : il tutto crea una coinvolgente e piacevole atmosfera. Capisco che la circostanza ti faccia rodere il fegato e che quindi ti porti sempre, inopinatamente, a gettare fango su chi oggi é alla guida della nostra città, sicuramente, con la speranza di guadagnarti la candidatura a sindaco alle prossime elezioni”.

“Se però dovessi diventarlo, ricordati, come hai fatto quando eri assessore, di non gettare al vento tutte le fatiche di chi, in questi ultimi anni, si è impegnato a far diventare il nostro centro storico una una perla e una meta, quasi quotidiana, di turisti, intenditori d’arte, insomma di tanta bella gente. Tanto ti dovevo, Eraldo”, conclude Vannucci.