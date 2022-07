Albenga, cambia la viabilità per la fiera e il raduno Fiat: modifiche per i bus di linea

Albenga. Sabato 2 e domenica 3 luglio ad Albenga sono previste modifiche al servizio di trasporto pubblico locale per due manifestazioni che comportano variazioni alla viabilità ordinaria: l’evento fieristico con la chiusura di viale Pontelungo e il giorno successivo il raduno delle Fiat 500 in occasione della tappa ingauna del meeting 2022, che interesserà anche via Genova e piazza del Popolo.

Cambia, quindi, il normale percorso e transito dei bus di linea: prestare attenzione!

SABATO 2 LUGLIO: al fine di consentire lo svolgimento della fiera nel comune di Albenga, dalle ore 14.00 a fine servizio di domenica 3 luglio, verrà interdetto al transito veicolare viale Pontelungo.

Gli autobus effettueranno i seguenti percorsi:

– linea Finale – Andora e radiali in arrivo da Campochiesa: regolare percorso fino all’incrocio tra via dell’Agricoltura e via Collodi, deviazione sulla via Aurelia, Porta Torlaro e quindi regolare percorso:

– linea Andora – Finale: normale percorso fino a viale Pontelungo, deviazione sulla via Aurelia siano a via Collodi (Sassuolmare), viale dell’Agricoltura e quindi regolare percorso;

– linee Radiali: gli autobus in partenza dalla Stazione FF.SS. effettueranno il transito in via Patrioti, via Dalmazia, Porta Torlaro e riprenderanno il regolare percorso in via Genova.

In entrambe le direzioni di marcia verranno attivate le fermate di Porta Torlaro.

DOMENICA 3 LUGLIO: per consentire lo svolgimento del 39° raduno delle Fiat 500 ad Albenga, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa verrà interdetta al transito veicolare, oltre a viale Pontelungo, anche via Genova e parte di piazza del Popolo.

Gli autobus non transiteranno in viale Pontelungo, via Genova e piazza del Popolo:

– linea Finale – Andora: regolare percorso fino all’incrocio tra via dell’Agricoltura e via Collodi, deviazione sulla via Aurelia sino ad Albenga Vadino, via san Calocero e quindi regolare percorso;

– linea Andora – Finale: normale percorso fino alla rotonda di Vadino, via San Calocero, deviazione sulla via Aurelia, via Collodi (Sassuolmare), viale dell’Agricoltura e quindi regolare percorso;

– linee Radiali: gli autobus in partenza dalla Stazione FF.SS. effettueranno il transito in via Patrioti, via Dalmazia e raggiungeranno direttamente Albenga Vadino senza transitare dal centro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).