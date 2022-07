Albenga Calcio a Marinelli, il sindaco Tomatis: “Clima tornato positivo, dovremo far sentire il nuovo presidente come se fosse a casa”

Albenga. Martedì 5 luglio è andata in scena la presentazione della nuova proprietà dell’Albenga Calcio, una serata di festa in cui i tifosi e i nuovi membri dell’organigramma societario hanno espresso tutta la propria gioia per l’esito positivo della trattativa di cessione del club.

A prendere parte all’evento sono stati anche il sindaco Riccardo Tomatis il consigliere Mirco Secco e l’assessore Silvia Pelosi, membri delle istituzioni locali i quali hanno rilasciato alcune dichiarazioni. In prima istanza ad intervenire è stato il primo cittadino ingauno, che ha esordito dichiarando: “Sono contentissimo di essere qui. Si sta respirando un clima piacevole, c’è quella giusta emozione che spesso è il preludio di grandi momenti. Credo che dobbiamo essere riconoscenti nei confronti di chi ha scelto di assumersi un onere così impegnativo, una persona che crede nello sport e nei suoi valori”.

Tomatis ha poi proseguito esaltando i valori incarnati da Marinelli: “Il nuovo presidente investirà sui nostri giovani e sul nostro futuro, investirà in valori che ad oggi la nostra società ha un po’ perso quali la lealtà, il rispetto delle regole e il rispetto degli avversari. Inizialmente dovremo cercare di fare in modo di proteggere il nuovo numero uno dell’Albenga Calcio, dovremo farlo sentire come se fosse a casa”.

Si è concluso in questa maniera l’intervento del sindaco della città ingauna, primo cittadino il quale ha dunque confermato l’entusiasmo creatosi attorno alla nuova proprietà. Successivamente hanno rilasciato alcune dichiarazioni anche il consigliere Mirco Secco e l’assessore Silvia Pelosi, entrambi soddisfatti per il nuovo corso del club bianconero.

Nel frattempo la società ha già ufficializzato i primi giocatori i quali andranno a comporre l’organico a disposizione di mister Pietro Buttu: si tratta dei difensori Juan Pablo Gargiulo (classe 1992), Lorenzo Barisone (classe 2002), Fabio Gibilaro (nato nel 2002) e Thomas Basso (classe 2001), dei centrocampisti Diego Dagnino (nato nel 2000) e Andrea Belvedere (classe 2003) e del bomber Ezequiel Damian Carballo, attaccante classe 1989.