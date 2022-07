Albenga, affidati i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Trento e Viale Martiri

Albenga. Sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Trento e Viale Martiri della Libertà, ad Albenga.

Per quanto riguarda via Trento, l’aggiudicataria è la ditta Cogeca S.r.l. di Albenga, con prezzo contrattuale pari a 49.664,30 euro, mentre per il viale l’aggiudicataria ditta F.lli Bologna S.r.l. di Cisano sul Neva, con prezzo contrattuale pari a 40.781,16 euro.

“Per entrambe le gare l’aggiudicazione è provvisoria, in attesa degli esiti della comprova dei requisiti”, hanno fatto sapere dal Comune.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “L’impegno dell’amministrazione era stato quello di calendarizzare questi primi interventi sui marciapiedi. Tempi tecnici residuali per la consegna, i lavori inizieremo con l’intervento di via Trento a cui seguirà quello di viale Martiri. È in via di definizione il progetto di recupero dei marciapiedi di via Trieste e in programmazione altri interventi in via Piave”.