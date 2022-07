Albenga. A 200 metri dalla presentazione la cena del gruppo squadra di Flavio Ferraro

Albenga. Mentre era in corso la presentazione della nuova società, guidata dall’ex numero 1 del Savona, Simone Marinelli, a qualche isolato di distanza stava avvenendo un altro bel momento sportivo e, soprattutto, affettivo.

Flavio Ferraro e i suoi ragazzi dell’Albenga della scorsa stagione sono andati a cena insieme, passando una serata in compagnia tra risate e aneddoti di un’annata da non dimenticare.

Il legame tra il tecnico e il gruppo squadra è diventato sempre più forte col passare del tempo, sfiorando l’impresa per un nonnulla. Di tutti gli anni di carriera, lo scorso è stato uno dei più emozionanti, e non si è trattata nemmeno di una stagione, ma solo metà.

Ora per tutti è tempo di valutare dove ripartire, mentre per Ferraro l’arduo compito di ricostruire un gruppo competitivo a Finale. Intanto Sancinito, Puddu e Campelli sono già dell’Imperia, Vernice al Pietra Ligure e per altri si vociferano voci tra trasferimenti e rinnovi: e se il “Baffo” volesse portarsene qualcuno con lui?

Beh a lui non dispiacerebbe, anche se il suo desiderio è molto ma molto difficile da esaudire: “Me li riprenderei tutti”.