Alassio, l’appello del sindaco Melgrati: “Limitare l’uso dell’acqua per evitare provvedimenti più drastici”

Alassio. La Regione Liguria, attraverso l’Osservatorio dei corpi idrici, che raggruppa tutti i soggetti gestori, come tutte le Regioni del Paese, ha emesso una precisa direttiva invitando i sindaci del territorio ad avviare una campagna di sensibilizzazione alla limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile.

La scarsità di precipitazioni degli ultimi mesi desta infatti non poche preoccupazioni su un territorio che proprio in estate vede aumentare significativamente il consumo di acqua, in considerazione dei tradizionali flussi turistici.

“E’ un problema sentito – il commento di Marco Melgrati, sindaco di Alassio, che in proposito ha sollecitato Sca, la partecipata preposta al ciclo integrato delle acque, a verificare lo stato dell’arte dei pozzi alassini – e, nonostante il nostro territorio non abbia ad oggi situazioni di particolare rilevanza sulle fonti di approvvigionamento idrico presenti sul territorio servito da Sca, non possiamo permetterci di sprecare questa risorsa preziosa. L’invito è a contenere l’uso dell’acqua con comportamenti responsabili, limitando il consumo di acqua potabile per l’annaffiamento di orti e giardini, il lavaggio di autoveicoli. Un comportamento responsabile oggi, potrà metterci al riparo da provvedimenti più rigidi in futuro”.