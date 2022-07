Alassio, il Comune convoca un consiglio urgente ma la minoranza insorge e abbandona l’aula

Alassio. La necessità di effettuare una variazione di bilancio si trasforma in un caso politico ad Alassio, con il Comune che convoca un consiglio urgente e la minoranza che, in aperta polemica, abbandona l’aula.

E’ successo ieri sera. All’ordine del giorno c’era una variazione di bilancio per stanziare 35mila euro per i lavori ai Giardini di Moglio, 10mila euro per il verde pubblico e alcune somme per l’acquisto di beni e arredi per la segreteria. Una modifica che, normalmente, sarebbe stata effettuata a giugno: lo scorso mese, però, non è stato convocato alcun consiglio (le delibere previste erano state “accorpate” nel consiglio di maggio) e così gli uffici hanno segnalato la necessità di convocarne uno in urgenza per effettuare la modifica entro la scadenza.

La convocazione, però, è arrivata solo nel pomeriggio di mercoledì e con un messaggio nelle chat, cosa di cui si è lamentato il consigliere Martino Schivo: “E’ anche già successo in passato, ricordo Galtieri che chiamò scusandosi e noi abbiamo accolto la richiesta. Un colpo di telefono, basta davvero poco. Sono indispettito e sorpreso da questo comportamento. Non abbiamo mai mancato di lealtà e spirito collaborativo. Trovo che questa sia una mancanza di rispetto abbastanza grave non a livello personale, ma ai cittadini che rappresentiamo. Troppo spesso la politica perde il senso del ruolo e del valore istituzionale. A volte la forma diventa anche sostanza e questa è una di quelle volte”. Per questo sia lui che Simone Rossi e Jan Casella (che era collegato da remoto) hanno deciso di non ascoltare né il punto né la risposta, abbandonando la seduta (mentre Enzo Canepa e Giovanni Parascosso erano infatti assenti giustificati).

Immediata la reazione del sindaco Marco Melgrati: “Sono senza parole. E’ una vera vergogna! Trovo vergognoso che gli esponenti della minoranza presenti abbiano abbandonato l’aula per una questione di forma per un’urgenza che non è dipesa dalla parte politica, ma da una questione meramente tecnica. ​Quando la Giunta approva una variazione di bilancio, ci sono i tempi tecnici di 60 giorni per la ratifica da parte del Consiglio Comunale. Questo genere di problema non si è mai verificato perchè abitualmente abbiamo un Consiglio Comunale al mese, ma a fine maggio siamo riusciti a portare anche delibere di giugno evitando così l’ulteriore convocazione. Solo ieri mattina (mercoledì 13 ndr) gli uffici ci hanno segnalato la scadenza e abbiamo dovuto procedere in via urgente, come peraltro previsto e consentito dal regolamento. Il segretario generale, d.ssa Roberta Ramoino, ha provveduto a segnalare la cosa con le relative motivazioni sulla chat dei capigruppo e abbiamo convocato il Consiglio in via urgente. Nulla di strano, nulla di anomalo”.

“Vedere poi che due consiglieri di Moglio – rincara la dose Melgrati – abbandonano l’aula e la discussione di una delibera che prevedeva lo stanziamento di 35mila euro per i giardini di Moglio è ancora più assurdo. Questo atto è un atto vergognoso proprio nei confronti dei cittadini che rappresentano. Prendo atto che la campagna elettorale è già iniziata”.