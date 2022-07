Alassio, festa di fine anno al nido Piccolo Principe. Dal 1 settembre gestito dal Consorzio Sociale Savonese

Alassio. Quello di venerdì 15 luglio sarà un pomeriggio ricco di sorprese per i genitori e bambini del Nido Piccolo Principe di Alassio che saranno coinvolti in divertenti ed emozionanti sfide culinarie in occasione della tradizionale festa di fine anno. Si sfideranno a gruppi genitori e bambini nella preparazione di deliziose pietanze che verranno poi degustate successivamente durante la merenda condivisa.

“Siamo molto felici di poter condividere, dopo tanta attesa un pomeriggio con tutte le famiglie insieme – commenta Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – Un modo per far entrar ancora una volta i genitori all’interno del servizio, far loro vivere le emozioni, che ogni giorno le educatrici e il personale del Nido hanno la fortuna di vivere. Sarò felice di prendere parte, insieme alla responsabile del Servizio Politiche Sociali Ivana Sirtori alla giornata anche per la consueta consegna dei diplomi e dei diari ricordo di tutte le attività svolte durante l’anno dai bambini”.

“E’ un momento che crea sempre grande emozione aggiunge – anche per le educatrici: un percorso che giunge al termine portando con se gioie, traguardi, sorprese, crescite condivise; un momento che rappresenta davvero la nostra memoria, memoria di un percorso che lascia un segno solido, una radice che ha creato legami bellissimi”.​

Dal 1° settembre 2021, il nido comunale Piccolo Principe è gestito dal Consorzio Sociale Savonese, che avrà in gestione il servizio, per i prossimi tre anni.