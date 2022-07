Alassio, aperto il parcheggio di via Pera

via pera. Il taglio del nastro avvenuto stamani alle 12 davanti ai membri della Giunta, dell’Ufficio Tecnico, della Polizia Municipale e della ditta che ha appaltato i lavori per la realizzazione del secondo lotto del parcheggio Multipiano di Via Pera, ha sancito l’apertura dei primi 75 stalli di parcheggi.

“A breve se ne aggiungeranno altri – ha detto il Sindaco Marco Melgrati – per cercare di dare modo all’utenza di avere possibilità di sosta anche in questa zona della città. Lo scorso anno avevamo attrezzato l’area di cantiere della scuola, quest’anno abbiamo individuato un’altra possibilità, anche perchè anche il cantiere delle nuove Ollandini sta procedendo a ritmo battente”

Il parcheggio sarà libero e regolamentato da regolare ordinanza di Polizia Municipale, fino al 2 ottobre, per consentirne l’utilizzo anche in occasione dello spettacolo delle Frecce Tricolori previsto il 1° ottobre nei cieli della Baia del Sole.