Alassio, ​turisti fedeli accolti dal sindaco

Alassio. Fedeltà premiata per due famiglie che da sempre, oltre cinquant’anni, hanno scelto Alassio come meta delle proprie vacanze.

Georgette De Vriese e Leopold Geschier sono stati ricevuti dal Sindaco di Alassio Marco Melgrati e dalla Consigliera Alessandra Aicardi per ricevere il ringraziamento ufficiale dell’Amministrazione, l’attestato e un piccolo omaggio ricordo della giornata e della città.

Anche la famiglia Vaudetti è stata accolta dal Sindaco Melgrati e dal Vicesindaco Angelo Galtieri. Innamorati di Alassio hanno scelto di acquistare un alloggio e si sono pienamente integrati nella cittadina ligure. L’occasione dell’incontro istituzionale anche per alcune proposte: Marco Vaudetti, infatti, è Professore Ordinario in Architettura degli interni e allestimento presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica e di Disegno Industriale del Politecnico di Torino e insieme al Sindaco che al Politecnico di Torino si è laureato in Architettura, si sono confrontati su nuove idee e progetti.