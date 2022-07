Al Vascello Fantasma di Laigueglia venerdì nel segno delle maison più prestigiose di champagne

Laigueglia. Atmosfere e musiche raffinate, serate sulla spiaggia come in un quadro la cui cornice è il mare, cibo di qualità mai scontato, un botto con il dinner show in piazza venerdì 2 settembre. È il programma del Vascello Fantasma di Laigueglia, che avevamo già avuto occasione di celebrare lo scorso anno, e che per quest’estate il titolare Matteo Zanoni ha voluto far crescere, e non di poco.

Vediamolo, questo programma, dopo le serate di inizio stagione che già sono state un evento. Le iniziative sono scandite, sempre al venerdì, da prestigiose marche di champagne: venerdì prossimo, 8 luglio, Moet&Chandon, 15 luglio Ayala, 5 agosto Dom Perignon, dopo il successo dell’anno scorso.

Ci sono poi due extra time: il 2 settembre dinner show in piazza Musso marchiato Bollinger con Nicole Magolie, il 4 settembre cena a 4 mani con Stefano Rota, chef del Vascello, che ospitera’

Sergio Mei.

Ma è il momento di far parlare Matteo Zanoni, titolare del Vascello: “Mi preme sempre ricordare per prima cosa che queste iniziative non hanno tanto un pur comprensibile aspetto commerciale, quanto il fatto che in questo modo vogliamo promuovere un turismo di qualità per Laigueglia, di cui c’è bisogno come del resto per tutta la nostra provincia. Il dinner show in piazza ricorda Porto Cervo: ma se lo fanno loro non vedo perché non possiamo farlo noi”.

E ancora: “Il nostro chef Rota propone quasi esclusivamente piatti di pesce, innovativi nel solco di una tradizione rivisitata e ricercata. Per scelta non abbiamo molti tavoli e ogni sera una coppia di artisti assicura una colonna sonora spesso di jazz, comunque sempre raffinata e distensiva”.

Serate particolari a parte, il Vascello è aperto tutte le sere, sabato e domenica anche a pranzo. Vi rassicurerà ancor più sapere che patron Angelo Marchiano, custode delle tradizioni di qualità di questo gioiello che si specchia nel Mar Ligure, è sempre lì a vigilare e dare consigli.