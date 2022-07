Agricoltura, oltre 228 mila euro per la promozione del vino ligure

Liguria. “La giunta regionale ha reso disponibili oltre 228mila euro nella campagna vitivinicola 2022-2023, per la promozione dei vini liguri nei Paesi extra UE”. Ad annunciarlo il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Il grande livello dei vini di nostra fattura e la necessità dei produttori di conquistare fette crescenti di potenziali acquirenti oltreconfine, hanno portato all’adozione di nuove misure per facilitare l’accesso ai mercati internazionali, con strumenti competitivi ed efficaci” prosegue Vaccarezza.

Poi entra nello specifico: “Lo stanziamento vede 114 mila euro circa destinati a progetti regionali e la medesima quota per progetti multiregionali con partecipazione della Regione Liguria. Le misure coprono il 50% delle spese per le azioni promozionali e, per garantire l’accessibilità a un numero consistente di fruitori, definiscono come soglia minima di contributo concedibile 30mila euro per i progetti regionali e 1000 euro per ciascun paese terzo in cui si promuove il prodotto”.

“Regione Liguria vuole valorizzare le proprie eccellenze per continuare ad essere riconosciuta a livello internazionale per l’altissima qualità dei prodotti offerti” conclude.

Le domande e le proposte progettuali devono pervenire dalle ore 12 del 31 agosto 2022 a mezzo posta certificata. (protocollo@pec.regione.liguria.it). Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito agriligurianet.it“.