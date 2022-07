Agricoltura di precisione, webinar sul risparmio idrico promosso dalla Camera di Commercio

Savona. Il Pid (Punto impresa digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza un webinar gratuito dal titolo “Agricoltura di precisione, tecnologia e innovazione: un aiuto concreto per il risparmio idrico nel settore orto-florovivaistico”. L’incontro si svolgerà in diretta streaming su piattafoma Zoom il 21 luglio alle 10.30.

Il programma, dopo i saluti istituzionali, prevede i seguenti interventi: “Le opportunità della digitalizzazione dell’agricoltura nell’utilizzo delle risorse” di Carlo Bisaglia, dirigente tecnologo del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria); “Esempi di applicazione di innovazioni per l’irrigazione di precisione nel contesto ortoflorofrutticolo ligure” di Giovanni Minuto, direttore generale del CERSAA (Centro di sperimentazione e assistenza agricola); testimonianza aziendale dell’imprenditore Paolo Gazzotti dell’azienda agricola innovativa La Fattoria di Pol.

“Durante l’evento le imprese potranno fare il test di maturità digitale Selfi 4.0. Disponibile un servizio di supporto tecnico digital promoter attivo all’indirizzo: digitalpromoter@rivlig.camcom.it. Per motivi organizzativi si prega di confermare presenza e consenso alla registrazione dell’evento scrivendo a: digitalpromoter@rivlig.camcom.it”, hanno fatto sapere dalla Camera di Commercio.