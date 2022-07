Agli arresti domiciliari per reati di droga, si allontana da casa e si rende irreperibile: rintracciato e arrestato dalla Polizia

Savona. I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato a Savona un cittadino colombiano, classe ’79, destinatario di un ordine di carcerazione per la pena complessiva di oltre un anno ed otto mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Il fermo si colloca nell’ambito della costante attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

All’inizio del mese di giugno l’uomo, gravato da precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e agli arresti domiciliari, si era allontanato dal proprio domicilio, rendendosi irreperibile.

A seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio anche per mezzo di personale in borghese voluti dal Questore di Savona, i poliziotti hanno notato un uomo, corrispondente alla descrizione, intento ad uscire da un portone con circospezione. Gli agenti e lo hanno bloccato, prima che potesse darsi alla fuga.

L’arrestato, posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere, dove dovrà scontare la pena residua, a suo tempo inflitta per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio commesso nel 2017 a Genova, quando fu trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina oltre ad un kit per la raffinazione e la trasformazione dello stupefacente, tra cui acetone, acido cloridrico altri prodotti chimici e sostanza da taglio.