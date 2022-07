Afa, una notte “cambogiana” in Liguria: Loano località più calda d’Italia con 27° di temperatura e umidità al 65%

Loano. E’ stata registrata a Loano la temperatura notturna più “rovente” della stagione estiva (almeno fino a questo momento) nel nostro Paese. A riportarlo il portale meteoreporter24.it, secondo cui durante notte appena trascorsa nella città dei Doria il termometro ha toccato quota 27 gradi.

Un caldo a dir poco “cambogiano”, come ironicamente lo definisce il sito, reso ancora più opprimente da un tasso di umidità tra il 60 ed il 65 per cento.

Ma non è stata solo Loano a boccheggiare: spiccano anche i 26 gradi di minima a Varigotti, Borghetto Santo Spirito, Genova Nervi e Pra.

“E’ stata una notte terribile sotto il punto di vista dell’afa, con un clima quasi ‘cambogiano’ lungo la costa ligure – si legge su MeteoReporter24. Ma fortunatamente nelle prossime ore, già entro stasera 7 luglio, un’irruzione di aria piuttosto fredda investirà l’Italia riportando un po’ di ‘refrigerio’ su molte regioni italiane”.

“Le temperature caleranno vistosamente sui versanti adriatici ed al centro-sud (anche oltre 10-15 gradi mentre il calo sarà molto moderato sulle regioni di nord-ovest, anche in Liguria. Non si esclude però un possibile rinforzo dei venti che potrebbe causare, in vista della prossima notte, qualche isolato fenomeno di ‘tramontana compressa’ in grado di rialzare nuovamente e/o temporaneamente le temperature lungo la costa ligure centro-occidentale”.