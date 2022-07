“Acquarelli”: il nuovo singolo della giovane cantautrice valbormidese Alice Irgher, in arte Alicechi

Cairo Montenotte. Acquarelli è il nuovo singolo della cantautrice cairese Alicechi, nome d’arte di Alice Irgher, uscito il 1° luglio su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di un’introspezione personale sulla confusione che la perseguita e sul bisogno vitale di spensieratezza.

Prodotto insieme a Marrel (Matteo Marrella) e Ventu (Lorenzo Venturino), anche loro giovani musicisti cairesi, Acquarelli è la fotografia a colori di un progetto alla ricerca di un’identità matura e originale.

I tre giovani hanno anche deciso di dare voce al territorio in cui vivono e lo hanno fatto con un videoclip in cui a susseguirsi sono 15 location iconiche della Val Bormida vissuta dai ragazzi. Il video racconta la giornata tipo dei protagonisti, ripercorrendo i luoghi principali della vita sociale valbormidese: dalla Piazza Rossa di Carcare ai laghetti di Ferrania, fino al castello di Cairo Montenotte. Dietro questo progetto musicale si nasconde dunque il legame con un territorio: “Il video parla di noi – dichiara Alice – della nostra giornata tipo, della semplicità che ci caratterizza nel fare anche le cose complesse, e parla soprattutto del luogo nel quale viviamo, la Val Bormida, che seppur così piccola e sperduta rimarrà sempre il nostro punto di riferimento”.

Ma i tentativi di ingaggiare il territorio valbormidese non finiscono qua, perché oltre al video Alicechi ci racconta di un’altra trovata promozionale avuta insieme al suo gruppo “Ho iniziato ad inserire dei qr code che rimandano al video YouTube nelle caselle postali di alcuni edifici. Credo nei valbormidesi, che per me sono la prima spalla a cui chiedere supporto in questo lungo cammino verso un sogno”.

Una canzone, un video e degli sticker che ci parlano di passione, gioventù e voglia di mettersi in gioco, questo è Acquarelli.