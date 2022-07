A10, incidente tra Finale e Pietra e autostrada in tilt: oltre 4km di coda

Finale-Pietra. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo le 9, in autostrada. Il sinistro è avvenuto in A10, tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Francia.

Stando a quanto riferito, pare si sia trattato di un tamponamento tra due mezzi, un’auto ed un tir. Nonostante lo spavento, per fortuna nessuno ha riportato gravi ferite in seguito all’incidente.

Immediata comunque la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di un’ambulanza della croce bianca di Spotorno. Solo per una persona è stato necessario il trasporto, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il sinistro, come sempre accade in questi casi, ha però mandato in tilt l’A10, dove hanno già iniziato a formarsi pesanti rallentamenti. Al momento sono presenti circa 4km di coda tra Feglino e Pietra Ligure.