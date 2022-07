A10, code a tratti tra Finale Ligure e l’allacciamento per la Savona-Torino per traffico intenso

Finale Ligure. Rientro rallentato per chi ha deciso di trascorrere il fine settimana al mare. Al momento sulla A10 si registrano tredici chilometri di coda in direzione Genova tra Finale Ligure e l’allacciamento con la A6 Savona-Torino a causa del traffico intenso.

Sulla carreggiata opposta, invece, questa volta tra Arenzano e Varazze, si segnala la presenza di animali vaganti, e si chiede di prestare la massima attenzione.

Ancora una domenica difficile in Liguria per l’importante flusso di vacanzieri in una delle giornate più calde dell’anno, non solo dal punto di vista della viabilità ma soprattutto per il clima rovente che porta in Riviera molti turisti che fuggono dalle città per trovare un po’ di refrigerio nelle acque del mar Ligure.