A Toirano prosegue il progetto “Benvenuto piccolo fiore”: una valigetta di prodotti per l’infanzia ad ogni neonato

Toirano. Grazie alla collaborazione con Conad, da qualche anno a questa parte ai nuovi nati di Toirano viene dato il benvenuto al mondo donando alle famiglie una valigetta contenente prodotti per la cura e per l’igiene del neonato.

Un piccolo gesto che però può dare un po’ di sollievo ai neogenitori, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista igienico, insegnando loro quali sono i prodotti più adatti per le prime cure dei nascituri. Insieme alla valigetta di cui sopra, verranno consegnate anche: una tessera nominativa, con i dati del neonato (generalità e data di nascita), che consentirà di usufruire di sconti, non inferiori al 10%, per acquisti nella farmacia/parafarmacia convenzionata, fino ad un anno di vita del bambino/a, e una breve pubblicazione contenente informazioni utili per le famiglie del bimbo/a.

Ottenere la valigetta è molto semplice: basterà ritirarla presso la Parafarmacia Conad di Toirano, Via dell’Innovazione 6, previa esibizione di un foglio, scaricabile sul sito del Comune, datato e sottoscritto dall’Ufficiale di Stato Civile, consegnato al momento dell’effettuazione della denuncia di nascita.

Per effettuare la denuncia di nascita è necessario prendere un appuntamento telefonico al numero 0182989909 interno 9217 oppure via mail all’indirizzo demografici@comune.toirano.sv.it (per la delicatezza dell’adempimento, che è la nascita giuridica di un soggetto, nonché per motivi di privacy); se i genitori non sono sposati fra loro, devono venire entrambi insieme, in quanto vi è il contestuale riconoscimento del bimbo/a. Il termine per effettuarla è perentorio: entro 10 giorni dalla nascita.

“Un sentito ringraziamento alla Conad che non fa mai mancare il suo supporto alla cittadinanza toiranese, soprattutto quando si tratta di temi legati all’attività sociale, con aiuti alle famiglie – afferma il sindaco Giuseppe De Fezza – Questo piccolo gesto, molto significativo per i neo genitori, vuole essere una testimonianza di quanto sia importante una nuova nascita, perché indice di una comunità viva, come vogliamo sia Toirano”.