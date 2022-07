A Savona unione civile tra Mario e Francesco, Sansa: “Questo matrimonio fa onore a questa città”

Savona. Ieri è stata celebrata nel Comune di Savona l’unione civile tra Mario Villanueva e Francesco Zanardi, da anni impegnato pubblicamente da anni per una battaglia civile di riconoscimento dei danni alle vittime di pedofilia nel clero.

Come ha ricordato il consigliere regionale ed ex giornalista Ferruccio Sansa che ha celebrato il matrimonio: “Questo matrimonio è un onore per me e per la vostra città. Francesco è una delle persone che pur avendo sofferto, pur avendo dovuto raccogliere il dolore di altri bambini vittime di abusi e sofferenze, è riuscito trasformare il dolore in amore, in riscatto sociale, mai in odio. Noi siamo qua per sostenere voi, ma voi ci date molta forza per la vostra presenza e il vostro impegno civile”.

Presenti Giovanni Durante e Marisa Ghersi dell’ARCI, il giornalista Mimmo Lombezzi, i testimoni delle nozze Silvia Campese e Stefano Milano, il giornalista Antonio Caprarica (a Savona per l’incontro a Parole ubikate), la musicista Margherita Zanin, e tanti altri.