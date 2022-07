A Savona torna il “Cinema in fortezza” con i 27 film più belli dell’anno

Savona. Anche quest’anno torna “Cinema in Fortezza” (undicesima edizione) nello scenario del Priamar, sotto le stelle, con le migliori uscite cinematografiche della stagione: Nuovofilmstudio propone 27 film dal 20 luglio al 2 settembre da godersi all’aria aperta sul grande schermo. La rassegna, fortemente voluta dal Comune di Savona, si avvale da anni dell’indispensabile contributo di Coop Liguria che sostiene l’iniziativa dimostrando come una buona collaborazione fra pubblico e privato può portare alla realizzazione di una proposta artistica e culturale di alto livello, offrendo alla cittadinanza e al turismo locale iniziative di condivisione e svago ma anche stimoli di riflessione e approfondimenti tematici con proposte filmiche di contenuto.

“Salutiamo un grande ritorno in Fortezza – dice l’assessore alla cultura Nicoletta Negro – c he si aggiunge alle tantissime manifestazioni che quest’anno il Priamar offre alla città di Savona e ai turisti, con proposte che vanno dal teatro ragazzi all’opera, dal grande jazz alla lirica. Quest’anno stiamo provando anche l’esperimento di usare la Fortezza in orari non consueti, come quello dell’aperitivo. Il calendario delle proiezioni è davvero valido e conta i film più belli dell’anno, da rivedere o da scoprire per chi li avesse persi in sala”.

“Attenzione! Quest’estate Vi smascheriam – dice Renato Allegra, presidente di NuovoFilmStudio – Non solo perché dopo oltre due anni saremo a volto scoperto, ma anche perché finalmente ci riconosceremo. Ci ritroveremo complici nella visione cinematografica, in una esperienza completa, con tutti gli elementi che la connotano quale momento di evasione, di cultura, di riflessione e di svago. A partire dal 20 luglio, per 27 sere respireremo l’aria del vero Cinema, quello che ha bisogno di attenzione, che si sviluppa con un rituale storico, con le due chiacchiere prima, nell’attesa, che diventano confronto, dopo. Il tutto impreziosito dall’atmosfera magica e libera della Fortezza. Grazie all’Amministrazione comunale di Savona e a COOP Liguria, che da sempre sono al nostro fianco per rinnovare il buon esito di questo bell’appuntamento. E grazie a tutti voi, fedeli appassionati spettatori che sostenete la nostra associazione”.

“Il sostegno alla rassegna ‘Cinema in fortezza’ – commenta il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – è coerente con la nostra missione di Cooperativa di consumatori, impegnata a perseguire il benessere delle persone. Promuovere la cultura è una delle tante ‘azioni per la società’ che attuiamo nelle località dove siamo presenti con i nostri negozi, perché il nostro obiettivo è generare valore per la comunità. Il radicamento sul territorio ci contraddistingue da sempre e con Savona abbiamo un legame speciale, visto che il primo nucleo della nostra Cooperativa nacque proprio in questa città, ormai 77 anni fa”.

Le novità 2022

A inaugurare la rassegna sarà “Ennio”, meraviglioso ritratto firmato da Giuseppe Tornatore di Ennio Morricone, il musicista del XX secolo più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Quest’anno inoltre saranno nostri ospiti l’autore Marco Borromei, vincitore con “Piccolo corpo” insieme alla regista Laura Samani del David di Donatello per il miglior esordio, e l’autore Donato Dallavalle, di cui presenteremo con gli amici del FAI Savona l’ultimo documentario “Power of Rome”, un viaggio tra le meraviglie della Città Eterna. Avremo poi il piacere di presentarvi, insieme a LIBERA Savona, lo splendido “A Chiara” di Jonas Carpignano e, prima della proiezione del piccolo film rivelazione della stagione “Lunana”, i cortometraggi realizzati dalle scuole Pertini IC Savona 2 nel nostro laboratorio di produzione. Una splendida estate da passare insieme, in compagnia del cinema di qualità!

I 4 contenitori tematici

I 27 film saranno suddivisi in 4 contenitori:

• And the Oscar goes to…

Il meglio degli Academy Awards 2022: grandi film dal forte impatto visivo ed emotivo.

• Italiani e premiati

Il cinema di casa nostra: una selezione delle produzioni italiane presentate ai festival nazionali e internazionali più prestigiosi.

• Lights, Camera, Action!

I titoli hollywoodiani più interessanti realizzati dalla mecca del cinema statunitense.

• EuropaCinema

Le migliori produzioni europee della stagione, tra commedia e cinema d’autore.

I ringraziamenti

Oltre a Coop si ringraziano le seguenti aziende che hanno voluto legare la propria immagine alla rassegna: Marco Sabatelli Editore, Averla Gioielli, D Casa-Temide, L’estetica del futuro, Fetrinelli Point Savona, Focacceria Bella Recco, Fracchia Serramenti, Gelateria Kalimera, GiVi Arreda, Gruppo BPER Banca Carige, Le due oche, MBM, U Spessiâ, Ottica Isolani.

Info e contatti

Apertura casse ore 20.30; inizio spettacoli ore 21.30 circa. Posti disponibili 800. Biglietto 6€. Riduzione disabili 5€. Prevendita su www.liveticket.it/cinemainfortezza 7€. Il costo di prevendita dei biglietti acquistati su Liveticket (1€) non è rimborsabile. In caso di annullamento degli spettacoli cerca la data di recupero attraverso i contatti: www.officinesolimano.it – cinemainfortezza@officinesolimano.it – 3661738906 (dalle 15.00 alle 20.00).

Il calendario delle proiezioni

Mer 20/07 Ennio – di Giuseppe Tornatore

Gio 21/07 A Chiara – di Jonas Carpignano – in collaborazione con LIBERA Savona

Dom 24/07 Assassinio sul Nilo – di Kenneth Branagh

Mar 26/07 Piccolo Corpo – di Laura Samani – ospite l’autore Marco Borromei

Mer 27/07 Madres Paralelas – di Pedro Almodóvar

Ven 29/07 Belfast – di Kenneth Branagh

Sab 30/07 Qui rido io – di Mario Martone

Mar 02/08 Il ritratto del duca – di Roger Michell

Gio 04/08 Dune – di Denis Villeneuve

Ven 05/08 Lunana – di Pawo Choyning Dorji – in apertura i corti realizzati dalle scuole Pertini IC Savona 2

Dom 07/08 Freaks Out – di Gabriele Mainetti

Lun 08/08 Il capo perfetto – di Fernando León de Aranoa

Mer 10/08 Mountain – di Jennifer Peedom

Gio 11/08 Elvis – di Baz Luhrmann

Sab 13/08 È stata la mano di Dio – di Paolo Sorrentino

Dom 14/08 I tuttofare – di Neus Ballús

Mar 16/08 Power of Rome – di Giovanni Troilo – ospite l’autore Donato Dallavalle – in collaborazione con FAI Savona

Gio 18/08 The French Dispatch – di Wes Anderson

Ven 19/08 House of Gucci – di Ridley Scott

Dom 21/08 Nostalgia – di Mario Martone

Mar 23/08 Illusioni Perdute – di Xavier Giannoli

Gio 25/08 Encanto – di J.Bush, C.Castro Smith, B.Howard

Sab 27/08 The last duel – di Ridley Scott

Dom 28/08 Ariaferma – di Leonardo Di Costanzo

Mar 30/08 Scompartimento n.6 – di Juho Kuosmanen

Gio 01/09 Licorice Pizza – di Paul Thomas Anderson

Ven 02/09 Ultima notte a Soho – di Edgar Wright