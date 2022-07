A Roma convention di Italia al Centro, Toti replica a Berlusconi: “Il centro è di tutti”

Roma. “Italia al centro vuole porre al centro i problemi dei cittadini e porre al centro quegli amministratori che in tutte le città lavorano con competenza. Oggi c’è chi dice ‘il centro è nostro’ ma io dico che il centro è di tutti, di tutte le persone che vogliono dare un contributo per cambiare la politica italiana, altrimenti rischia di essere un centrino, qualcosa di poco utile alla politica”. Lo ha detto Giovanni Toti, aprendo la convention di Italia al Centro, in risposta alle parole di Silvio Berlusconi che ieri ha affermato che lo spazio al centro è già occupato da Forza Italia.

“Partiamo dai temi, circoscriviamo il dialogo sui temi, mettiamo in fila gli argomenti e poi vediamo chi sta con chi”, ha chiarito Toti nell’intervento conclusivo, per spiegare il percorso da tenere nel dialogo con le altre forze di centro. Il governatore della Liguria, a titolo esemplificativo, ha citato alcuni argomenti come la necessità di investimenti per l’Italia, i rigassificatori, gli investimenti nella rete idrica, il libero mercato, l’europeismo e l’atlantismo, le semplificazioni. “Partiamo vedendo chi ci sta su queste priorità, poi passiamo al gioco del ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”.

Per Toti è indispensabile una nuova legge elettorale: “L’attuale sistema politico è finito – ha detto – ne va costruito un altro con una nuova legge elettorale. Lo deve fare il Parlamento e se non lo fa nella prossima legislatura avremo ancora governi a geometria variabile, come in questa”. “Se guardiamo a come è andata questa legislatura, vediamo che c’è chi difende il bipolarismo ma poi dopo le elezioni del 2018 con gli alleati in Parlamento ci sono stati solo alla buvette. Le attuali coalizioni – ha insistito – non sono più tali, sono cooperative elettorali, non rappresentano la sintesi di due schieramenti, come era nella seconda Repubblica, che è finita alle elezioni del 2018. Chi non lo ammette prende in giro se stesso e soprattuto prende in giro i cittadini”.

A Carlo Calenda, che aveva invitato la neonata formazione centrista ad essere “netta” sullo schieramento autonomo dai due poli, Toti ha replicato “Il dialogo parte dai fatti e dai progetti, non dal gioco delle coppie, che piace ai giornalisti ma non è compreso dai cittadini”.

“Talvolta si dice che il centro è un partito con tanti generali e pochi voti. Ma noi non vogliamo costruire un partito che assomiglia al palco della piazza rossa, con tanti generali con le stellette – ha chiarito Toti – Semmai pensiamo a qualcosa in cui i generali siano cambiabili dagli iscritti. Costruiamo qualcosa che resti anche quando da questo palco non ci sarà più Giovanni Toti”.

“Non è un centro dei generali – ha quindi aggiunto – ma delle idee, della responsabilità, delle porte aperte e del dialogo”. “Abbiamo aperto il cantiere – ha poi affermato il governatore della Liguria – andiamo avanti, e se anziché parlare delle idee ci dicono che noi stiamo sul lato sbagliato, noi ricorderemo quello che diceva Gandhi: all’inizio ti ignorano, poi ti combattono, poi vinci”.