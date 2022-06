Weekend all’insegna di divertimento, camminate e buona musica: ecco gli eventi in programma

Savonese. Questo weekend sono tante le occasioni per trascorrere il proprio tempo libero in compagnia di grandi eventi. Numerose città della provincia savonese infatti accolgono tante occasioni per divertirsi e stare insieme.

AD ALBENGA IL FESTIVAL DELLA CANZONE IN LINGUA LIGURE

In particolare, ad Albenga si tiene la 21esima edizione del Festival “San Giorgio” della Canzone in Lingua Ligure che, oltre essere momento tradizionale di spettacolo e musica è anche sinonimo di cultura. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Savona, da Regione Liguria e dal Ministero dell’istruzione e vedrà la premiazione dei cantanti proprio sabato 11 giugno.

Gli organizzatori fanno sapere: “Attraverso le canzoni in lingua ligure si vuole recuperare e rafforzare il ricchissimo connotato storico e culturale dell’intera regione, avvicinare ulteriormente i giovani a questa forma di spettacolo, rinnovare il repertorio musicale con proposte innovative, ricercando ‘fresche’ forme espressive per ridare nuova linfa alla ribalta della canzone dialettale”.

Soddisfatto il sindaco ingauno Riccardo Tomatis che esprime: “Siamo fieri di avere questo festival ad Albenga e ringrazio Silvia Bazzano, l’organizzatrice di questa splendida iniziativa”. L’ingresso è gratuito e all’aperto.

TREKKING URBANO ALLA SCOPERTA DELL’ARCHITETTURA DI SAVONA TRA GLI ANNI ’30 E ’80

Per chi preferisce trascorrere il weekend facendo un po’ di movimento ma senza rinunciare all’occasione di conoscere qualcosa di nuovo, a Savona sabato è previsto un trekking urbano fra tre piazze e dieci edifici.

A far da speciale guida architetti e professionisti noti in tutta Italia come Ricci, Nervi, Ayomonino e Martinengo. Camminando, gli esperti condurranno alla scoperta di come l’architettura abbia cambiato il volto di Savona tra il 1934 e il 1987.

Il percorso, gratuito, è a cura dell’Ordine degli Architetti e si inserisce nel programma di trekking urbano SavonaWow! in collaborazione con il Comune di Savona.

UNA SERATA DI RISATE A VARAZZE CON LA COMICA DI ZELIG SIMONETTA GUARINO

Sabato sarà anche l’occasione per farsi due risate. Varazze ospita infatti la comica di Zelig, Simonetta Guarino, che si cimenterà nello spettacolo “Memorie di una ciciona”.

Appuntamento quindi in piazza Nello Bovani alle ore 21. L’evento è inserito nell’ambito delle manifestazioni di “Varazze Città delle donne”, che vedranno al centro la figura femminile nella dimensione del rapporto con il proprio corpo, spesso riflesso della situazione culturale, sociale e psicologica.

Nel corso dello spettacolo di sabato 11 giugno l’attrice racconterà aneddoti, vicissitudini, situazioni divertenti, buffe, imbarazzanti ed esilaranti di una donna over-size. “Il body shaming sta alla Ciciona come l’orso al miele” afferma Guarino.

La locandina

UNA SERATA LETTERARIA A NOLI CON MORRIS E MAY ALCOTT

A Noli invece è in programma una serata letteraria. All’interno del teatro Deferrari si parlerà di William Morris e Louisa May Alcott. Non possono mancare i loro capolavori “The house of the wolfings” e “Horrida”.

L’evento è inserito nella rassegna estiva “Ti suono un libro, anzi… due!” e si svolgerà dalle 21.15.

Il viaggio letterario e musicale che ha l’obiettivo di unire due grandi nomi della letteratura ottocentesca e due continenti sarà accompagnato dalle note di un pianoforte, dei flauti, dalla voce narrante di Angela Cascio e dalle illustrazioni di Elena Massola.

A LOANO UN CONCERTO

A Loano si canta. Sabato 11 giugno giunge al termine “I concerti del Principe”, la rassegna musicale promossa dall’associazione musicale Santa Maria Immacolata diretta dal maestro Davide Nari.

In particolare, nell’atrio di Palazzo Doria si terrà il concerto del duo composto da Marco Bortoletti (flauto traverso) e Riccardo Pampararo (chitarra). L’ingresso è libero.

La rassegna gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

MERCATINI A CELLE, CASANOVA LERRONE, LOANO E A MAGLIOLO

Anche la domenica è ricca di eventi in provincia di Savona. A Celle Ligure, Casanova Lerrone, Loano e a Magliolo sono previsti alcuni mercatini. A Celle un doppio appuntamento: torna per il terzo anno l’appuntamento estivo “Marché aux Fleurs” con le piante e i fiori, ma anche “Bric à Brac”, il tradizionale mercatino dell’antiquariato che ritorna in una nuova veste ancora più bella e ricca di espositori.

A Loano prenderà il via alle 9 e proseguirà fino alle 19 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini Bestoso il “Mercatino di antichità e collezionismo” organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano. Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

A Casanova Lerrone dalle 10 sarà possibile curiosare nel “Mercatino di brocantage, pulci e altre cose carine” al vecchio frantoio di Marmoreo. Si tratta di un’occasione per trascorrere una giornata nel verde e in allegria, a caccia di antichità e curiosità ricercate in un luogo speciale. Nel corso della giornata sono previste inoltre musica, intrattenimento e golosità anche per i più piccini.

Nel campo sportivo comunale “Marco Barberis” di Magliolo si terrà poi il “Mercatino Artigianale“: dalle 10 alle 19 saranno allestiti stand con prodotti locali e articoli fatti a mano. Saranno anche a disposizione il bar, la tavola fredda e un ampio parcheggio.

LA DOMENICA “SPORTIVA” A NOLI, ANDORA E TOIRANO

Domenica 12 giugno non mancheranno gli eventi sportivi. Sulle alture di Noli si terrà “A spasso nei sentieri”, una camminata in compagnia della Guida Ambientale Escursionistica sulle alture che dominano il borgo nolese e il nucleo abitato di Voze, passando per il panoramico Bric dei Crovi e successivamente sulla sommità del Bric dei Monti, dove si ammirerà lo spettacolo del locale campo di lavanda in fiore. Il percorso ha una difficoltà E (sentiero escursionistico).

Domenica è prevista anche un’escursione che partirà da Andora e passerà da Colla Micheri – abitato per lo più da una piccola colonia norvegese -, per arrivare a destinazione, Poggio Brea. Si seguirà un percorso con splendidi panorami sui crinali di macchia mediterranea che si riflettono nel mare. Il percorso è agevole, quasi tutto in cresta, lungo il Sentiero Liguria, con belle viste su Laigueglia, Alassio, Capo Mele e Andora. Suggestivo anche il panorama verso l’interno: l’arco delle Alpi Marittime accompagna infatti l’escursione lungo tutto il sentiero (Pizzo D’Ormea, Saccarello e Mongioie su tutti), alla cui fine si ritroverà Colla Micheri. Il dislivello è di 250 metri, la lunghezza di 11 km, la durata circa 5 ore. L’escursione sarà accompagnata da Marian Mocanu, guida ambientale escursionistica associata AIGAE e AGAEL.

Il Touring Club Italiano invece propone un trekking panoramico dal Giogo di Toirano al Giogo di Giustenice e la scoperta di Toirano, borgo premiato con la Bandiera Arancione dello stesso Touring Club Italiano. Sono previsti due percorsi: uno per tutti che vede l’andata e il ritorno sulla stessa strada sterrata, 10 km complessivi con un dislivello di 400 m (livello T, turistico); mentre il percorso per escursionisti è un anello di 9 km circa con un dislivello pari a 574 m con salite e discese a tratti ripide (livello E, escursionistico).

A MURIALDO IL 14ESIMO RADUNO NAZIONALE DEL BASILISCO CON I FUORISTRADA

Per concludere, a Murialdo si tiene un importante raduno, si tratta del 14esimo raduno nazionale del Basilisco, una consueta occasione cui parteciperanno numerosi fuoristrada. Nella giornata di domenica si entra nel vivo della manifestazione con l’apertura delle iscrizioni al raduno alle 8.30, la partenza alle 9 del Primo Atv, mentre la partenza del Primo 4×4 è previsto alle 9.30. Alle 12 seguirà l’apertura degli stand gastronomici. Per non bastare, alle 14 invece aprirà la pista Trial.

La locandina

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana di inizio giugno, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it.