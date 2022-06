Voglia di godersi l’estate con tanti eventi: al via il calendario di “Enjoy Albisole”

Albisola Superiore/Albissola Marina. Torna “Enjoy Albisole: un’estate indimenticabile”, il calendario condiviso degli eventi dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina con spettacoli, teatro, gastronomia, spazi per i piccoli, per un’estate, insomma, all’insegna del divertimento.

Per il sesto anno, a suggellare l’intesa e la sinergia programmatica delle due amministrazioni di Albisola Superiore e Albissola Marina, il sindaco di Marina Gianluca Nasuti e il consigliere delegato al turismo e al marketing territoriale Enrico Schelotto, insieme ai loro colleghi di Superiore, l’assessore al turismo Luca Ottonello e quello alla cultura Simona Poggi, presentano “Enjoy Albisole 2022”.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore Ottonello – la buona pratica di implementare e condividere l’offerta turistica di un territorio che è geograficamente unico, per renderlo più attrattivo per i cittadini e turisti, non è venuta meno: le Albisole ripartono insieme e lo fanno in allegria, per regalare a tutti momenti di gioia, condivisione e divertimento. L’estate 2022 è segnata, per Albisola Superiore, da grandi ritorni e qualche novità, a partire dalle location degli eventi, che quest’anno saranno soprattutto due: piazza del Talian e piazza della Scacchiera”.

Si comincia con il mese di luglio ed un grande evento condiviso, da venerdì 1 a mercoledì 6: AlbIsJazz, seconda edizione della masterclass e rassegna musicale dedicata al jazz, a cura dell’Associazione La Bella Brezza, con il patrocinio dei due Comuni. Una settimana di corsi e musica dal vivo, concerti e jam session con il pianista genovese Dado Moroni, a fare da direttore artistico dell’evento. Docenti, oltre allo stesso Dado Moroni, alcuni dei più grandi nomi del Jazz italiano e mondiale: Enzo Zirilli, Emanuele Cisi, Riccardo Fioravanti, Peter Bernstein, Gianpaolo Casati e Gegé Telesforo.

LE NOTTI BIANCHE

Ritornano due eventi amati da cittadini e turisti, Capo di Notte, le notti bianche del centro storico di Albisola Capo e #Liguritudine e dintorni, il percorso gastronomico nel borgo antico di Superiore: entrambe le manifestazioni sono organizzate da Ascom e prevedono steetfood, animazione, musica e molto altro! Gli amanti del cibo di strada avranno un’altra occasione per scoprire piatti e prodotti particolari, grazie all’August Fest, sulla passeggiata E. Montale nel periodo di ferragosto: stand e food truck internazionali, birre artigianali e musica. Torna alle origini anche la Sagra della Madonna del Carmine di Luceto, con la presenza degli stand gastronomici e delle orchestre per ballare.

ATTRATTIVE PER I BAMBINI

Piazza del Talian sarà dei bambini, il mercoledì, e della musica d’ascolto, il giovedì: Riccardo Tortarolo ci racconterà il mondo di Folletti, fate ed altre creature del piccolo popolo e Pino Potenza porterà in scena due spettacoli per burattini ed attore, Arlecchino pescatore di parole e Il cavaliere del secchio. L’Associazione Articanto presenterà la rassegna Note dal Mare con la partecipazione del duo Zunino (arpa e voce), del quintetto vocale Mezzo Sotto, del duo Brillance (piano elettrico e sax) e dell’Acoustic Duo Night (voce e chitarra), mentre l’Associazione TangoInzago organizzerà una serata di musica, parole ed esibizioni dedicate al mondo del tango argentino. Piazza Scacchiera sarà la seconda sede dei concerti estivi ed ospiterà Matteo Garbarini ed i Groove Monkey, la Margot Band, le Sherocks, i Take a Quartet ed i Never too late.

GRANDE SPAZIO AGLI EVENTI CULTURALI

L’assessore Poggi dichiara che “l’estate albisolese sarà all’insegna della cultura, con mostre, presentazione di libri, concerti ed eventi che spaziano a 360 gradi. Dal 9 luglio al 9 settembre, presso il Museo della Ceramica Manlio Trucco, si terrà la mostra dal titolo Le opere del Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica realizzata con il contributo della Fondazione De Mari, per ripercorre un capitolo significativo della storia della nostra città, attraverso la riscoperta del Premio Nazionale. Per l’occasione verranno esposte opere di artisti di chiara fama. Importante novità dell’estate sarà il restyling dell’area archeologica Alba Docilia, interessata da un progetto realizzato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio, che prevede interventi di abbellimento nell’area interna ed un nuovo impianto di illuminazione. In collaborazione con Silvana Gavagnin, responsabile dell’Area Archeologia, saranno realizzati nel corso dell’estate trekking e visite guidate del territorio. La cultura riparte dopo due anni difficili e lo fa dalla nostra bella Albisola”.

Albisola ospiterà per la prima volta il teatro Nazionale di Genova, che al Parco dell’Accoglienza porterà lo spettacolo Lettere da molto lontano, liberamente ispirato all’opera di Toon Tellegen e dedicato ai bambini. Al Parco torna anche la compagnia Sipario strappato, con lo spettacolo Perché anche io sono una donna! Il parco Zambellini invece sarà protagonista La notte di San Lorenzo, con the bubble show, letture per bambini e picnic sotto le stelle. I riflettori si accenderanno anche sul pittoresco borgo di Ellera grazie all’inaugurazione di un murales realizzato dall’artista 750 ml.

Non mancheranno i mercatini, le mostre presso l’ufficio IAT di piazzale Marinetti e le attività di snorkelling, a cura del CEA Riviera del Beigua, per scoprire il magico mondo dei fondali marini

Il calendario del mese di luglio è scaricabile dal sito www.albisolaturismo.it e in versione cartacea sarà disponibile per tutto il mese sul territorio e presso l’Ufficio Turismo di via Turati e, nel weekend, presso lo IAT di Piazzale Marinetti. Tutte le info possono essere reperite anche sulle pagine social del Comune (FB: @Assessorato al Turismo di Albisola Superiore e Instagram: @albisolaturismo).

Il sindaco Nasuti e il consigliere Schelotto dichiarano: “Felici di continuare questa buona pratica che ci distingue e ci fa conoscere sul territorio come una singola realtà collaborativa. Tantissimi eventi accoglieranno cittadini e turisti in questa estate 2022 all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Uno sguardo particolare ai più piccoli con la rassegna Albissola Kids che comprenderà appuntamenti per le diverse fasce di età e punterà molto sul tema della mobilità sostenibile grazie alla collaborazione anche con TPL Linea. Rassegna realizzata grazie anche al contributo della Fondazione Agostino De Mari”.

GLI APPUNTAMENTI CULTURALI AD ALBISSOLA MARINA

Si comincia il 26 giugno con Parole Ubikate in Mare, la rassegna letteraria che animerà le serate di Piazza della Concordia e che vedrà ospiti illustri da tutta Italia. Tornerà anche la rassegna Albissola Kids che vedrà il cinema on the beach libera davanti alla sede del Comune che ogni giovedì dal 30 giugno fino al 25 agosto, vi permetterà di ammirare i migliori film per ragazzi direttamente sdraiati a pochi passi dal mare.. Sempre in questa rassegna, torna il teatro ragazzi con spettacoli teatrali tutti i martedì dal 12 luglio al 23 agosto al Parco Faraggiana, in un luogo che sempre di più si pone come punto di aggregazione per la comunità albissolese. Proprio in queste serate di cinema e teatro verrà affrontato il tema della mobilità sostenibile grazie all’iniziativa “vieni in autobus, noi ti regaliamo il ritorno” in collaborazione l’azienda di traporto locale della Provincia di Savona che si è resa disponibile a compartecipare al progetto. Completano il programma per le famiglie le letture per bambini tutti i martedì di luglio al Parco Puccio.

Il Circolo degli Artisti ha già iniziato la stagione con la storica rassegna culturale “I mercoledì di Pozzo Garitta”, con ampia programmazione di eventi, dal 22 giugno al 31 agosto.

Albissola Marina aderisce per il 2° anno al progetto “Liguria delle arti – Lo spettacolo della bellezza” promosso dalla Regione Liguria e a cura del Centro Teatro Ipotesi di Genova: il 5 luglio serata di poesia arte e musica nella splendida cornice di Villa Faraggiana.

Ricca, inoltre, la programmazione di mostre, esposizioni e iniziative d’arte organizzate presso il MuDA e nelle sedi espositive e circoli culturali aperti per tutta l’estate.

Nel mese di settembre (24-25), spazio al festival Albissola Comics – Festival Italiano del fumetto che giunge alla sua 11° edizione e che attira appassionati e non da tutta Italia alla scoperta del fantastico mondo dei manga e dei supereroi.

TANTA MUSICA

L’estate continua inoltre con serate musicali nel centro storico a inizio luglio e inizio agosto, accompagnate da contest enogastronomici in cui i ristoratori del paese si sfideranno tra loro a colpi di cucina, con inizio il 5 Luglio con “Albisjazz e gusta!”, nelle diverse piazze “Street Food Musica e Vetrine a tema” e il 6 Luglio con concerto finale in Piazza della Concordia. Il 10 Agosto i contest enogastronomici di qualità proseguono con pane acciughe e ceramica nel centro storico, grazie anche alla collaborazione dei pubblici esercizi locali. Sempre all’insegna dell’enogastronomia prosegue la sagra del maialetto a cura dll’AVIS delle Albissole, il 9 e 10 Luglio e il 6 e 7 Agosto.

Il 14 agosto sarà organizzato il concerto all’alba e il 26 agosto sarà protagonista il Riviera Jazz & Blues Festival che vedrà esibirsi nomi importanti della scena jazz, progr, rock e blues nazionale e internazionale. Sempre nella programmazione musicale, di rilievo il consueto appuntamento con la musica classica della 11^ edizione del Voxonus Festival dedicato alla musica barocca organizzato dall’Orchestra Sinfonica di Savona con appuntamento in Piazza della Concordia e all’Oratorio di San Giuseppe, dal 23 Agosto al 13 Settembre.

Il 30-31 luglio sarà ospitato il villaggio di Radio Deejay sulla spiaggia libera vicina allo stabilimento libero attrezzato “Le Vele” che vedrà la famosa radio impegnata in una due giorni di presenza sul territorio con dirette trasmesse dal nostro comune, giochi, concorsi e tante altre attività coinvolgenti per un week end all’insegna del divertimento e con il nome di Albissola Marina che verrà promosso largamente in tutta Italia e non solo anche nel periodo antecedente l’evento.

Tutte le info possono essere reperite presso lo IAT di Piazza Lam, nelle attività commerciali del territorio, sulle pagine social del Comune (FB: @Albissola Marina Turismo e IG: @visitalbissola) o sul sito www.comunedialbissolamarina.it.