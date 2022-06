Veloce, Frumento precisa: “Orcino ancora in trattativa”

Savona. Una rosa ambiziosa per cercare di ambire ad un immediato ritorno in Promozione. Questo l’obiettivo dichiarato da mister Ermanno Frumento, tecnico il quale ai nostri microfoni ha svelato anche il ritorno in maglia granata di Fabio Barranca.

È arrivata invece una rettifica in merito all’ingaggio di Matteo Orcino: “Siamo ancora in trattativa” ha precisato in un secondo momento l’allenatore.

Un’altra ufficialità riguarda invece Tommaso Delfino, portiere classe 2003 che, la prossima stagione, difenderà i pali granata.