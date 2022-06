Veicolo in fiamme, A6 chiusa e poi riaperta in direzione Torino: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Attimi di paura, con conseguenti disagi alla viabilità questa mattina sull’A6, che è stata chiusa temporaneamente al traffico per poi essere riaperta.

Circa un paio d’ore fa, infatti, un mezzo pesante, stando a quanto riferito un tir con cella frigo, ha preso fuoco per cause ancora da accertare (pare per via del surriscaldamento dei freni).

È accaduto tra Millesimo e Ceva (chilometro 84+000), in direzione Torino, e il tratto è stato chiuso. Per fortuna non si sono registrarti feriti, ma i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme.

Sul posto, in prima battuta, sono intervenuti gli operatori antincendio autostradale ROSS e GSA, seguiti poi dai pompieri di Cuneo, con una squadra di Savona in supporto (ora in rientro).

Una volta domato l’incendio e completate le operazioni di messa in sicurezza, il tratto è stato riaperto una manciata di minuti prima delle 7,30.