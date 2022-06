Varigotti, auto ribaltata sulla via Aurelia: soccorsi mobilitati

Varigotti. Incidente stradale, nella tarda mattinata odierna, a Varigotti. Il sinistro è avvenuto sulla via Aurelia, una manciata di minuti dopo le 11,30.

Per cause ancora in via di accertamento, un’auto si è ribaltata nei pressi del ristorante La Ruggia. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, un’ambulanza e l’automedica del 118.

All’interno della vettura era presente solo il conducente, un uomo anziano. Una volta estratto dal veicolo, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale, in codice giallo.