Varazze, tentativo di rapina in gioielleria: titolare ferita e trasportata in ospedale

Varazze. Casco in testa, vestito da corriere. Una pettorina catarifrangente. Pieno pomeriggio di ieri. C’è gente in giro perché il tempo è brutto e non si va in spiaggia.

Un uomo entra in una nota gioielleria, la proprietaria apre, ma lui le sbatte subito la porta in faccia. Questione di secondi, poi si dà immediatamente alla fuga senza portare via niente. Un tentativo di rapina non andato a buon fine.

È successo in via Mameli, pieno centro di Varazze, zona di levante molto trafficata, specialmente ieri quando varazzini e turisti, visto il maltempo, non sono andati al mare riversandosi nei caruggi.

Subito sul posto i carabinieri e un’ambulanza, che ha trasportato al pronto soccorso la donna. Ha riportato una ferita alla testa, in seguito al colpo della porta, ma è stata per fortuna dimessa poco dopo. Indagini a 360 gradi in corso.