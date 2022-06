Varazze, oltre 500 bambini a “Evviva. Andiamo in biblioteca!”: progetto nato dalla collaborazione di scuole e Comune

Varazze. Oltre 500 bambini stanno partecipando al progetto di avvicinamento alla lettura “Evviva. Andiamo in biblioteca!”. Il progetto pensato e realizzato con la collaborazione di tutti gli istituti primari e dell’infanzia.

L’iniziativa educativa, voluta dall’amministrazione comunale, con l’intento primario di avvicinare bambini e ragazzi al magico ambiente della biblioteca ed alla passione per i libri e la lettura, proseguirà fino alla chiusura dell’anno scolastico. Ogni lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 12, presso i locali della biblioteca comunale “Eugenio Montale” gli ampi spazi disponibili diventano un luogo dove la lettura e l’immaginazione sono i protagonisti assoluti. Il libro ed i suoi contenuti, con tutte le sfumature, assumono il ruolo di mediatore per scoprire nuovi mondi e stimolare creatività e fantasia. Questa è la formula pensata per la fitta rete di incontri che hanno coinvolto le scuole con oltre 500 partecipanti.

La metodologia è incentrata sullo strumento educativo dei laboratori di lettura con la partecipazione di esperti che accompagnano i ragazzi ad una lettura creativa che arricchisce le capacità cognitive e promuove le relazioni tra i partecipanti. Sono previste anche attività ludico teatrali legate alle letture guidate.

Una scelta che nasce anche dalla constatazione dei dati scientifici che indicano come la lettura di un libro da parte di un adulto incida profondamente sugli aspetti cruciali dell’apprendimento in giovane età. Una collaborazione voluta fortemente dal sindaco Luigi Pierfederici e dall’assessore alla biblioteca ed alla pubblica istruzione Maria Angela Calcagno, “per sviluppare – spiegano -, grazie al fitto lavoro di rete tra le scuole del territorio, l’amore per la lettura invogliando così i giovani lettori nella scoperta della carta stampata ormai a rischio di ‘estinzione’ con il sopravvenire sempre più marcato della tecnologia”.