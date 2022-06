Varazze, occhio alle truffe. Il sindaco Pierfederici: “Nessuno è stato incaricato dal Comune. Nel caso, non aprite”

Varazze. Segnalazioni di una persona che si presenta nelle case dei varazzini come incaricato da parte del Comune promettendo di tornare nel pomeriggio per sanificare l’abitazione. Chiede il green pass e consegna guanti da indossare per uscire. È successo in via XXIV Aprile questa mattina.

“Nessuno è stato incaricato da parte del Comune a recarsi nelle abitazioni – chiarisce il sindaco Luigi Pierfederici -. Il Comune avvisa prima se manda personale. Mai fidarsi. Non aprire e comunque sempre verificare, magari con una semplice telefonata alla polizia locale, per capire se si tratta o meno di nostro personale”.

Nessun inviato dunque da parte del Comune che ribadisce, attraverso le parole del primo cittadino, di prestare la massima attenzione. Il comandante della polizia locale, Mauro Di Gregorio, concorda su quanto detto dal primo cittadino e aggiunge inoltre, in caso di sospetti, di avvisare immediatamente il 112.