Varazze in lutto: si è spento il noto pittore Angelino Vaghi

Varazze. Si è spento ieri mattina Angelino Vaghi, noto pittore dell’Associazione Artisti Varazzesi, dove ha ricoperto la carica di vicepresidente e contribuito attivamente alla gestione e organizzazione degli eventi dell’importante sodalizio socio-culturale della città.

Al termine di una strenua resistenza durata circa un mese, nonostante il suo coraggio e la ferrea determinazione, Angelino Vaghi, ad 82 anni da poco compiuti, è così mancato all’affetto della moglie Lucia e dei figli Daniela, Maria, Giovanni ed a quello dei suoi colleghi d’arte e dei tanti amici ed estimatori della sua espressione artistica.

Angelino Vaghi era una persona buona, un amico che mancherà anche a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo, non solo per le sue qualità pittoriche, ma soprattutto per la sua disponibilità e modo semplice e diretto di porsi in ogni occasione.

Un artista a “tutto tondo” Angelino, che non si è voluto fermare ai primi già pur apprezzabili risultati, ma ha fatto della continua evoluzione l’anima del suo iter pittorico ed umano, ottenendo una lunga serie di primi premi, prestigiosi riconoscimenti e l’apprezzamento di critica e pubblico.

Giannina Scorza, giornalista e critica d’Arte, così scrive di Angelino: “Vaghi predilige dipingere di getto, in diretto rapporto e contatto con i fenomeni naturali, con la spettacolarità del paesaggio ligustico, trascrivendo sulla tela nella tecnica ad olio, le sue emozioni assimilate nell’osservazione del vero, del veduto, del tangibile. Il pittore è acuto e nitido descrittore della realtà, anche se la sua qualità rappresentativa aggiunge al soggetto raffigurato un’aura favolistica ed un palpabile afflato evocativo. Le immagini sono rasserenanti ed ottimistiche: riguardano visioni panoramiche e agresti dell’entroterra, nevicate silenti, campagne nel fulgore primaverile della fioritura, spettacolari marine, riviere e coste frastagliate, barche “dondolanti” alla riva”.

Il Rosario si terrà questa sera alle ore 19:00 e il funerale alle ore 11:00 di giovedì 16 a Varazze, nella chiesa di San Domenico.