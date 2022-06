Varazze celebra il Corpus Domini con la processione per le vie cittadine

Varazze. Dopo le celebrazioni in altre località del savonese, oggi, domenica 19 giugno, a Varazze, nella chiesa conventuale di San Domenico, congiuntamente alla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, si celebra la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore.

Programma dalle ore 18.00 alle 23.00:

– Nella chiesa conventuale di San Domenico, alle ore 18.00, la celebrazione dell’Eucarestia ed esposizione del Santissimo Sacramento. La chiesa rimarrà aperta per l’adorazione.

– Alle ore 20:30 il Canto dei Vespri.

– A seguire la processione Eucaristica.

Ecco il percorso: piazza san Domenico – via Cesare Battisti – via Gavarone – piazza Bovani (con breve sosta di preghiera) – via G. Mameli – piazza Dante – viale Nazioni Unite – via Caduti per la libertà – via Campana – piazza beato Jacopo – via sant’Ambrogio.

Nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, alle ore 22:00, è prevista la benedizione Eucaristica.

La comunità varazzina è stata invitata ad addobbare ed illuminare il percorso della processione.

“Gesù resta nella storia e cammina con noi, per salvarci. Accogliamo il dono dell’Eucarestia e camminiamo con Lui…”.