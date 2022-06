Varazze, a cena con la maestra…quarantuno anni dopo. Una sorpresa per l’insegnante che ha ritrovato la sua classe

Varazze. Certi insegnanti non si dimenticano. La pensano così anche gli “alunni” del 1981 che hanno organizzato una cena e invitato Mariangela, la loro maestra. Una sorpresa, un mazzo di fiori e soprattutto i suoi “bambini”. Tra i suoi “scolari” anche un’ex alunna dalla lontana Australia, in video chiamata per salutarla.

È commossa questa mattina Mariangela Calcagno. “Sono ragazzi straordinari. Oggi come allora, ed è stato un regalo bellissimo riabbracciarli – spiega l’insegnante che oggi è assessore comunale, chiaramente anche all’istruzione – mi hanno sempre dimostrato un grande affetto. Era il quinquennio 1981 – 1986, all’epoca la scuola ancora non era intitolata a Giuseppe Massone, ma era l’Elementare di Varazze”.

I volti di quei bambini, la maestra Mariangela, se li ricorda bene e ieri sera se li è ritrovati a tavola. Stesso entusiasmo, simpatia, voglia di stare insieme e poco importa se è passato qualche anno.

“Sono sempre i miei cuccioli. Davvero” conclude Mariangela Calcagno. Ventuno i bambini della prima “F”. Quel legame che non si scioglie mai, dura per sempre, quando si ha il privilegio di incontrare insegnanti speciali.