Varazze, 35enne cade dalla moto: grave al Santa Corona

Varazze. Incidente in moto questa sera a Varazze, lungo la provinciale Sp542 che dalla città rivierasca porta a Stella, in via Pero.

E’ rimasto gravemente ferito un uomo di 35 alla guida del mezzo a due ruote. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Immediato l’intervento del personale sanitario. Sul posto sono arrivati il medico del 118 e i militi della Croce Rossa di Varazze.

Secondo quanto riferito, il ferito è stato trovato incosciente e ha riportato un grave trauma cranico e facciale.

E’ stato intubato ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.