Vado Tank Cleaning ospita diciotto studenti per una giornata di formazione

Vado Ligure. Una giornata dedicata alla scoperta e all’approfondimento delle aziende leader del territorio.

Nella mattinata di martedì 14 giugno, Vado Tank Cleaning srl, nata 5 anni orsono dal sodalizio tra due società del trasporto chimico a livello internazionale Marenzana Spa e Stolt Tank Containers, ha ospitato nel proprio stabilimento a Vado Ligure 18 studenti che hanno frequentato il corso di perfezionamento “La supply chain del container”, dedicato alla logista alla logistica del container.

Per gli studenti un’opportunità per conoscere da vicino il funzionamento di un’azienda all’avanguardia che offre ai trasportatori di prodotti chimici e petrolchimici servizi di lavaggio, riscaldamento, stoccaggio, manutenzione e revisione di ISO tank container e casse mobili cisterna, con alti standard qualitativi e definita industria 4.0 per l’innovazione e la tecnologia utilizzata.

Un momento di formazione reso possibile grazie alla sinergia tra C.I.S.Co. e Stolt Tank Containers durante il corso di perfezionamento, organizzato e promosso dall’Università di Genova con il Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.) al quale Elena Piga – Regionale Sales Manager di Stolt Tank Containers – ha partecipato come parte docente.

“Una bella esperienza, nata dall’iniziativa di Elena Piga che mi ha contattato per proporre una giornata di formazione nella nostra azienda, con l’obiettivo di offrire la possibilità ai partecipanti del corso di poter affiancare alle nozioni tecniche trasmesse durante il corso anche una formazione sul campo”, afferma Anna Maria Belcastro, Chief Operational Officer di Vado Tank Cleaning Srl.