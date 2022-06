Vado, mister Didu si presenta alla piazza: “Conosco l’ambiente, proporre un calcio organizzato la chiave”

Vado Ligure. Una nuova annata tutta da scoprire. Si potrebbe definire in questa maniera la stagione 2022/2023 del Vado, società che, nonostante il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, ha scelto di esonerare Matteo Solari, allenatore sollevato dall’incarico per favorire l’approdo in rossoblù di Marco Didu, ex tecnico tra le altre di Chieri e Borgosesia.

Cresce dunque l’attesa inerente al “Vado che verrà”, squadra che probabilmente ripartirà da alcuni giocatori chiave senza tuttavia esimersi dall’intervenire sul mercato. Nel tentativo di estrapolare qualche informazione in più è stato interpellato proprio mister Didu, nuovo tecnico il quale ha esordito dichiarando: “Per i giocatori adesso è il momento di riposarsi, conosco gli interpreti che mi troverò ad allenare soltanto come avversari. Credo che questo momento della stagione sia ottimo per focalizzarsi sull’organizzazione, dopodichè scatterà il ritiro precampionato.”

In seguito l’intervistato ha svelato di aver interloquito con Solari, ex allenatore dei rossoblù insieme al quale il nuovo tecnico del Vado ha avuto la fortuna di vincere un campionato: “Con Matteo abbiamo dialogato molto nel corso della stagione da poco terminata – ha asserito Didu – Ci siamo scambiati svariate opinioni, il nostro è un rapporto speciale. In generale conosco l’ambiente Vado e la famiglia Tarabotto da diversi anni, mi è capitato sia da giocatore che da allenatore di incontrare questo club, c’è sempre stato grande rispetto. A Chieri il cambio di assetto societario ha modificato tutto, anche le ambizioni, per questo quando il Vado mi ha contattato non abbiamo riscontrato difficoltà sull’accordarci”.

Successivamente l’allenatore ha rivelato di percepire l’approdo sulla panchina dei rossoblù come uno step di crescita importante sia per sè stesso che per il club, un passaggio che poi lo ha spinto ad illustrare la sua filosofia di gioco: “La squadra l’anno scorso ha quasi sempre giocato con la difesa a 4, che vorrei riproporre. In alcune partite però potremmo passare a 3. Servirà grande organizzazione per riuscire a mantenere in bilico le partite, questo provando in seguito a vincerle. Scegliere con cura i giocatori sarà fondamentale, nel campionato che verrà servirà andare oltre alla tecnica e alla tattica”.

Infine l’intervistato ha concluso il proprio intervento dichiarando: “La prima cosa da fare sarà riuscire a partire bene per poter stare il più lontano possibile dalla zona calda della classifica. Dovremo giocare, non aspettare passivamente gli altri. Mi ritengo una persona ambiziosa, ma realista. So che la società vorrebbe costruire un qualcosa di importante, per farlo però servirà tanto lavoro per trovare la necessaria solidità. La scelta dei giocatori e lo spirito che andranno a crearsi saranno fondamentali. Dovremo fare in modo di giocarcela tutte le domeniche, questo diventando continui dal punto di vista dei risultati”.

È terminata in questa maniera la presentazione di Marco Didu, nuovo tecnico del Vado il quale ha svelato la propria filosofia di gioco fissando l’obiettivo in vista della prossima stagione. Per la scoperta dei nominativi che andranno a comporre la rosa dei rossoblù sarà necessario attendere, ora spazio alle vacanze.