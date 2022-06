Vado, assegnati i lavori per il parco ferroviario: oltre 15mln di euro per un quarto binario e nuova viabilità di accesso al bacino portuale

Vado Ligure. È stato assegnato a Icose spa l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi al potenziamento del parco ferroviario del terminal portuale di Vado Ligure. Il progetto, con un valore di 15.062.794,30 di euro, è stato elaborato da RTP Studio Corona srl e GEO Engineering srl.

I lavori, previsti nell’accordo di programma per la realizzazione della piattaforma di Vado Ligure, sottoscritto dall’ex Autorità Portuale di Savona, da Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Vado Ligure, permetteranno di ampliare e adeguare il terminal intermodale grazie alla posa di un quarto binario, in aggiunta ai tre già presenti, e al rifacimento della viabilità di accesso al bacino portuale che permetterà di adeguare aree buffers per lo stoccaggio dei contenitori e di predisporre una seconda via di corsa per una futura gru a portale Transtainer.

Al fine di consentire la corretta realizzazione del progetto sarà arretrata l’attuale sede stradale attraverso la demolizione dell’ex varco di security ormai dismesso e lo sbancamento della parente a monte tramite la realizzazione di una struttura composta da gradoni e muri di sostegno.

È inoltre previsto il completamento dell’adeguamento del Rio Cappella per il tratto interferente e la messa in sicurezza definitiva dei versanti adiacenti all’ex area doganale.

La progettazione, la cui data di conclusione è prevista per fine agosto, avrà una durata di due mesi, a valle della quale prenderanno avvio i lavori per i successivi 28 mesi che, una volta conclusi, consentiranno al porto di Vado di raggiungere una capacità di movimentazione di 800.000 TEU annui di cui circa il 40% trasportati attraverso la rete ferroviaria a servizio del terminal.