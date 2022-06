Vado 2012, con la vittoria a Carcare fanno cinque su cinque

Carcare. Continuano a stupire i terribili 2012 del Vado Fc. Questa volta è stato il turno sabato 4 giugno del Torneo di Carcare. Al Candido Corrent su ben dodici squadre iscritte in categoria due gradini del podio (un primo ed un terzo posto) sono stati occupati dagli splendidi 22 ragazzini allenati dai Mr Tona e Fucci.

La struttura dell’evento si articolava in 4 gironi da 3. Il Vado Rosso ha collezionato come il Vado Blu due vittorie di fila nel girone di qualificazione (entrambi qualificati come primi). In semifinale il Vado Rosso ha poi ceduto per 3 a 4 alla Nuova Trezzano Bianca mentre il Vado Blu ha straripato per 6 a 1 contro la Nuova Trezzano Viola. Pronta reazione del Vado Rosso che vincendo per 1 a 0 con gol di Marenaj si è aggiudicato la terza piazza.

Nella finalissima si sono trovate di fronte le due compagini più forti (Vado Blu e Nuova Trezzano Bianca dando vita ad una vera e propria spettacolare battaglia sbloccata a solo 3 minuti dal termine da una imprendibile incornata del difensore Arlorio inseritosi su un perfetto corner e poi definitivamente chiusa all’ultimo secondo dal solito inesauribile Preci che ha ribattuto in rete una corta respinta del portiere lombardo sul tiro di Gallotto. Complimenti a tutto lo staff 2012 per questo finale di stagione strepitoso ed in particolare al giovane allenatore dei Pulcini Marc Tona (classe 98) artefice di una straordinaria “manita”.

Ecco le rose dei due team rossoblù:

Vado Blu : Tambuscio – Arlorio – Barbera – Fiamingo – Di Giovanni – Stagnaro – Preci – Macciò – Moraglio – Gallotto – Cuvato

Vado Rosso : Guarracino – Radovanovic – Zaccone – Termine – Franco – Polito – Marenaj – Penner – Rocca – Valvassura – Muccinelli