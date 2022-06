Vadino, si riparte da mister Giunta: “Nessuno quest’anno si aspettava di fare così bene, per la prossima stagione conferme in blocco”

Albenga. Un quartiere di una cittadina alla ribalta del panorama calcistico locale. Potrebbe sembrare un riferimento ai primi passi del ChievoVerona, ma in realtà è sufficiente guardare ad Albenga per trovare una storia simile. Quest’anno infatti a prendersi la scena in Seconda Categoria è stato il Vadino, formazione allenata da mister Alessandro Giunta riuscita ad imporsi sia in campionato che in Coppa Liguria.

Successivamente ai grandi festeggiamenti per la conquista del double è già iniziata la programmazione in vista della prossima stagione, un’annata che vedrà gli arancioneri affrontare la Prima Categoria per la prima volta nella loro giovane storia. Sul tema, mister Giunta si è espresso così: “Siamo contenti, sinceramente tutto quello che è successo durante questa annata nessuno se lo aspettava. Sapevamo di aver costruito qualcosa di promettente, vincere il campionato e la coppa alla prima annata è stato incredibile”.

Successivamente l’allenatore ha svelato quello che secondo che secondo lui è stato il segreto del successo del Vadino, ovvero l’unione di ogni componente della società dai dirigenti ai giocatori. “Ho avuto l’opportunità di guidare un collettivo davvero importante – ha proseguito l’intervistato – Ogni ragazzo che ha fatto parte di questa squadra e che è stato chiamato in causa ha sempre dato il massimo. Per noi era la prima annata ed avere tutta questa pubblicità e tutti questi riconoscimenti fa davvero piacere, rende orgogliosi.”

Infine il tecnico ha concluso dichiarando: “Io resterò qui, su questo non c’è alcun dubbio. A livello generale la rosa è in blocco riconfermata, è un collettivo importante anche per un campionato di Prima Categoria. Dovremo aggiungere soltanto qualche giovane e qualche giocatore d’esperienza, per il resto ci siamo”.

È terminata in questa maniera l’intervista rilasciata da Alessandro Giunta, allenatore dunque già pronto a tentare di stupire nuovamente in vista della stagione che verrà.