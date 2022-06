Under 16: con due successi in tre partite la Rari Nantes Savona si qualifica per i gironi di semifinale

Savona. La Carige Rari Nantes Savona ha concluso al secondo posto il girone 6 valevole per i quarti di finale del campionato nazionale Under 16 di pallanuoto che si è svolto nello Stadio del Nuoto di Monterotondo, in provincia di Roma. La Carige Rari Nantes Savona conquista così l’accesso al girone di semifinale che si disputerà in Campania il 26 e 27 giugno.

La formazione della Carige Rari Nantes Savona, allenata da Didieu Cavallera, era composta da Andrea Turazzini, Francesco Grillo Noberasco, Nicolò Franzoni, Alessandro Caprioli, Riccardo Rossi, Matteo Guastavino, Gabriel De Vincenti, Lorenzo Mantovani, Manuel Arco, Giorgio Gattuso, Davide Ferrari, Manuel Merkaj.

Di seguito i tabellini delle partite.

1^ GIORNATA

AZZURRA NUOTO PRATO – CARIGE R.N. SAVONA 3 – 11

Parziali (0 – 3) (2 – 3) (0 – 1) (1 – 4)

TABELLINO

Formazioni

AZZURRA NUOTO PRATO: Moccia, Megna, D’Amato, Mattei, Quaranta 1, Borgioli, Capecchi, Limongelli, Bonechi 1(su rigore), Cei, Santini 1.

Allenatore Facchini.

CARIGE R.N. SAVONA: Turazzini, Grillo Noberasco 2, Franzoni, Caprioli 1, Rossi, De Vincenti 1, Mantovani L. 1, Arco 6 (di cui 2 su rigore), Gattuso, Ferrari, Merkaj, Guastavino.

Allenatore Cavallera.

Arbitro: Petrini.

Giudice Arbitro: Pais.

Superiorità numeriche:

PRATO: 2 / 7 + 1 rigore realizzato.

SAVONA: 3 / 5 + 2 rigori realizzati.

Note:

Usciti per limite falli: Nessuno.

2^ GIORNATA

CARIGE R.N. SAVONA – R.N. CAGLIARI 19 – 4

Parziali (3 – 1) (7 – 1) (5 – 2) (4 – 0)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Turazzini, Grillo Noberasco 1, Franzoni, Caprioli 2, Rossi 4, De Vincenti, Mantovani L. 4, Arco 4 (di cui 2 su rigore), Gattuso 2, Ferrari 2 (di cui 1 su rigore), Merkaj, Guastavino.

Allenatore Cavallera.

R.N. CAGLIARI: Pisano, Angioni, Pisu, Varone, Surcis, Perdisci 1, Tagliatti, Lavanga S., Lai, Lavanga F., Secci 1, Piga 2 (di cui 1 su rigore), Usai, Seidita, Sollai.

Allenatore Postiglione

Arbitro: Volpini.

Giudice Arbitro: Pais.

Superiorità numeriche:

SAVONA: 5 / 8 + 3 rigori realizzati.

CAGLIARI: 2 / 7 + 1 rigore realizzato.

Note:

Usciti per limite falli: Piga (Cagliari) 0’24” dalla fine del 3º tempo; Lai (Cagliari a 5’05” dalla fine del 4° tempo.

3^ GIORNATA

CARIGE R.N. SAVONA – ROMA VIS NOVA 7 – 20

Parziali (1 – 7) (3 – 5) (1 – 4) (2 – 4)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Turazzini, Grillo Noberasco, Franzoni, Caprioli 3, Rossi, De Vincenti, Mantovani L. 1 (su rigore), Arco 2 (di cui 1 su rigore), Gattuso, Ferrari 1, Merkaj, Guastavino.

Allenatore Cavallera.

ROMA VIS NOVA: Colussi, Forno A. 2 (di cui 1 su rigore), Forno F., Salipante 3, Modica 2 (entrambi su rigore), Forno L. 2, Cipriani, Cavallucci 2 (di cui 1 su rigore), Andreuzzi 4, Pico 5, Scippo, Veglianti, Castrucci, Ruzzante, Tedeschi.

Allenatore Fonti.

Arbitro: Giacchini.

Giudice Arbitro: Pais.

Superiorità numeriche:

SAVONA: 2 / 7 + 2 rigori realizzati.

ROMA: 6 / 9 + 4 rigori realizzati.

Note:

Usciti per limite falli: De Vincenti (Savona) a 3’07” dalla fine del 4° tempo; Ferrari (Savona) a 1’32” dalla fine del 4º tempo.

A 4’51” dalla fine del 4º tempo è stato espulso per proteste l’allenatore del Savona, Cavallera.