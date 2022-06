Ultimo giorno di scuola negli istituti savonesi: gavettoni, abbracci e qualche lacrima

Savona. Ultimo giorno di scuola negli istituti di ogni ordine e grado di tutta la provincia di Savona. Come sempre in questi casi, l’ultimo “suono della campanella” è stato accompagnato da una grande festa.

Tanti abbracci, qualche lacrima, cori da stadio e gli immancabili gavettoni d’acqua (scagliati a volte con mira precisa a volte “nel mucchio” tra la folla) hanno caratterizzato la fine dell’anno scolastico di centinaia di studenti.

La nostra redazione ha seguito da vicino la fine delle lezioni al liceo Calasanzio di Carcare, al Patetta di Cairo Montenotte e al Chiabrera-Martini di Savona. Cambiano le zone, ma la festa è sempre festa.

Stefano Satta, rappresentante d’istituto del liceo Chiabrera-Martini, ha espresso anche a nome dei suoi compagni e di tutti gli studenti la sensazione del momento. Per tanti, infatti, oggi è stato l’ultimo giorno di scuola superiore: “Non ho ancora realizzato che questo è stato l’ultimo giorno in questa scuola, dove ho passato cinque anni fantastici della mia vita. Specie gli ultimi due, durante i quali ho ricoperto il ruolo di rappresentante d’istituto e di rappresentante della Consulta. Sono stato molto dentro la scuola, ho lavorato per i ragazzi”.

E sulla festa di oggi: “Oggi è uscita una festa incredibile, i ragazzi si sono divertiti, abbiamo cantato ‘Notte prima degli esami’ e abbiamo condiviso un momento di unità; quell’unità che ci viene riconosciuta anche a livello scolastico. Personalmente ho lasciato qui un pezzo di cuore. Ora ci sono gli esami, quindi metteremo la testa lì e allo studio”.

L’ultimo giorno di scuola negli istituti savonesi

Già, la maturità: “Ho l’impressione che la seconda prova sarà a livello della preparazione dei ragazzi. Gli ultimi due anni sono stati molto complicati, quindi servirà un impegno notevole”.