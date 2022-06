Uil Scuola e Rua Liguria, Davide D’Ambrosio eletto segretario generale

Liguria. Al termine del congresso regionale della Uil Scuola Rua Liguria, la categoria che tutela lavoratrici e lavoratori della scuola e dell’università, Davide D’Ambrosio è stato eletto segretario generale della categoria.

Nella segreteria regionale entrano Elettra Funari e Diego Foderà. Il tesoriere è Antonella Disgrazi.

“La scuola ha sofferto l’assenza di protezione normativa durante la pandemia e il nostro lavoro oggi non può che partire dal restituire dignità a lavoratrici e lavoratori che hanno messo la propria umanità e professionalità davanti a ogni cosa nei mesi più duri senza ricevere nulla in cambio – commenta Davide D’Ambrosio – il manifesto di fiducia che arriva oggi e che è arrivato alla ultime elezioni RSU ci fornisce però tutta la determinazione per dare finalmente un futuro a chi lavora nella scuola e di conseguenza agli studenti”