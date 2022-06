Ubriachezza molesta, furti, guida in stato di ebbrezza: fine settimana di lavoro per i carabinieri della compagnia di Alassio

Alassio. Fine settimana di intenso lavoro per tutte le stazioni dei carabinieri dipendenti della compagnia di Alassio, impegnate a presidiare il territorio di competenza con il dispiegamento di pattuglie a piedi nei centri cittadini, posti di controllo nei punti nevralgici, controlli dei parchi pubblici, dello scalo ferroviario, delle zone interne, nei luoghi di aggregazione e ritrovo giovanile, nei locali pubblici.

Il bilancio dell’attività svolta parla di 200 persone identificate e 120 mezzi controllati. A ciò si aggiungono 5 conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, guida pericolosa in centro e mancanza di copertura assicurativa e 2 mezzi sequestrati.

La scorsa notte la radiomobile ha denunciato 7 giovani per ubriachezza molesta, resistenza a pubblico ufficiale, disturbo alla quiete pubblica. I ragazzi con i loro comportamento esagitato hanno molestato i cittadini che transitavano nella zona del molo di Alassio ed hanno disturbato il sonno e la quiete pubblica delle persone alloggiate nelle strutture ricettive limitrofe. Il comportamento irruento dei giovani si è poi trasformato in resistenza ai militari intervenuti, i quali con determinazione e professionalità hanno gestito la situazione portandola alla calma, senza conseguenza alcuna.

Un giovane nordafricano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Alassio, chiamati ad intervenire dal titolare di un negozio di abbigliamento che aveva sorpreso il presunto responsabile a rubare alcuni capi di abbigliamento di valore.

Un italiano di mezza età è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Laigueglia poiché aveva rubato due iPhone ad un turista americano all’interno di una struttura ricettiva. I telefono sono stati recuperati dai militari e consegnati al legittimo proprietario.

Allo scopo di garantire la prossimità del servizio e infondere così sicurezza nei cittadini, i carabinieri vigileranno anche nei pressi dei locali pubblici per “scoraggiare” eventuali abusi di alcolici e prevenire condotte irruente. Al dispositivo operativo in atto si aggiungono, in chiave di costante collaborazione, i carabinieri elicotteristi del 15^ nucleo elicotteristi ed il nucleo cinofili di Villanova d’Albenga, che con la loro presenza concorreranno nella vigilanza del territorio. Dalla compagnia di Alassio si sottolinea che la tutela della vita viene privilegiata e valorizzata tramite questi servizi di controllo, così da scongiurare conseguenza irrimediabili.