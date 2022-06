U16 Serie C: Virtus Entella campione, due savonesi nella rosa biancoceleste

Sconfitta 2-0 la Pro Sesto ai supplementari. Dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari nonostante diverse occasioni, la doppietta di Perrone è decisiva all’inizio di entrambe le frazioni aggiuntive.

La sfida allo Stadio della Vittoria di Tolentino inizia con un buon ritmo che nei primi minuti genera subito un’occasione per la Virtus Entella, ossia un tiro di Vian Seewald, abile a inserirsi in area con un dribbling da destra per poi concludere sul primo palo: Bove però stoppa il pallone. I liguri mettono apprensione agli avversari con lanci lunghi a sfruttare la velocità di Caprini, i lombardi invece tentano molti cross ed uno di questi diventa pericoloso per Gariti, che blocca in due tempi una traiettoria strana.

La Pro Sesto inizia poi a stabilizzarsi nella trequarti avversaria cercando il corridoio vincente o traversoni pericolosi, è però la Virtus Entella a sfiorare il gol con un pallone lungo di Vian Seewald sulla corsa di Perrone, Bove però tocca in uscita facendo sbattere la sfera sull’attaccante: la carambola a porta vuota si conclude sul fondo. Il portiere della Pro deve poi intervenire sul suo palo a sventare un tentativo da distanza ravvicinata di Giacobbe, vicinissimo al vantaggio ligure.

A inizio ripresa la Virtus Entella crea un’azione a due tocchi con Giacobbe e Tiana che liberano al tiro Perrone, il quale dal limite fa girare troppo il pallone con il tiro d’interno. L’intensità della manovra cresce e solo una parata con i piedi su un tiro ad incrociare nega il gol a Cocconi nel cuore dell’area di rigore. L’incontro vive una fase più stagnante senza occasioni nitide, permettendo ai ragazzi di Schenato di riguadagnare campo e colpire l’esterno della rete con il neoentrato Marchetti e calciare sopra la traversa – da fuori area – con il numero 10, Di Noi. Troppo poco per sbloccare il risultato che rimane sullo 0-0 al termine dei tempi regolamentari.

Agli inizi del primo tempo supplementare Bove deve uscire fuori dalla sua area per intercettare un lancio che avrebbe mandato in porta il subentrato Martini Donati. Il risultato si sblocca poi al 4′ minuto per la Virtus Entella: un tiro di Giacobbe incoccia in una deviazione che alza un campanile, Caprini va a contenderlo e sul rimbalzo il pallone schizza in favore di Perrone che scavalca il portiere con un pallonetto vicino all’area piccola. Lo stesso Perrone dopo due minuti non segna la doppietta per pochi centimetri con una conclusione incrociata. Nella seconda frazione aggiuntiva la Pro Sesto si allunga alla ricerca del pareggio lasciando spazio alla Virtus Entella che lo sfrutta al 3′ minuto: Tiana imbecca con un filtrante Perrone, il quale elude l’avversario grazie ad una finta prima di alzare un pallonetto di pregio per il 2-0. Al 6′ la squadra di mister Schenato prova ad accorciare con una punizione di Marchetti che termina alta, l’arrembaggio finale non porta in dote altre reti facendo concludere la partita sul 2-0. Della rosa vincente fanno parte anche i savonesi Gioele Marzano, figlio d’arte e Lorenzo Saettone.

PRO SESTO – VIRTUS ENTELLA 0-2

Marcatori: 4′ p.t.s e 3′ s.t.s. Perrone (V)

PRO SESTO: Bove, Albertazzi (st 24′ Marson), Nucifero, Vischioni, Russo (st 29′ Fabbri), Milan, Osnato, Ceruti, Grossi (st 12′ Guerrisi), Di Noi, Bandara (st 12′ Marchetti).

A disp. Saccone, Fabbri, Trapani, Sommella, Mandelli, Foroni

All. Schenato

VIRTUS ENTELLA: Gariti, Virtuosi (st 29′ Sanguineti), Lagomarsino, Vian Seewald (st 14′ Martini Donati), Calloni, Busicchia, Giacobbe, Cocconi (st 29′ Giammona), Perrone, Tiana, Caprini (s.t.s. 7′ Mandelli).

A disp. Torrielli, Soracco, Danero, Monarda, Macchini, Calcagno.

All. Scotto

Ammoniti: Busicchia (V), Calloni (P), Fabbri (P)